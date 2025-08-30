الأب هو السبب …حب الزمالك متوارث في عائلة هشام جمال

أكد المشجع الزملكاوي الكفيف هشام جمال أن والده هو السبب الأول في غرس حب نادي الزمالك داخل الأسرة، مشيرًا إلى أن ارتباط جماهير القلعة البيضاء بناديها يتجاوز حدود التشجيع العادي ليصل إلى الروح والقلب.

متابعة المباريات بالخيال

وأوضح هشام جمال، خلال ظهوره في برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري، أنه على الرغم من فقدانه للبصر، فإنه يعيش أحداث المباريات كاملة من خلال الوصف التفصيلي للمعلقين. وأضاف: “قد لا أستطيع المشاهدة بعيني، لكني أرسم المباراة في خيالي، وأتعرف على مراكز اللاعبين جيدًا كما لو أنني أراهم.”

احتواء جماهير الزمالك

وأشار هشام إلى أنه يحظى دائمًا باستقبال مميز من جماهير الزمالك داخل المدرجات، حيث يلمس الحفاوة والترحيب في كل مرة يحضر فيها المباريات، مؤكدًا أن جمهور الأبيض يشكل بالفعل عائلة واحدة، تجمعها روح الانتماء والوفاء.

حزن لاعتزال شيكابالا

وتوقف هشام جمال عند محطة مؤثرة في مسيرته كمشجع وهي إعلان اعتزال قائد الفريق وأسطورته محمود عبد الرازق شيكابالا، مشيرًا إلى أنه شعر بحزن بالغ لرحيله عن الملاعب، خاصة وأنه كان يرى أن النجم الكبير لا يزال قادرًا على العطاء ومواصلة التألق.

متابعة مستمرة ونقل العشق للأبناء

وأكد المشجع الزملكاوي أنه يحرص على متابعة جميع أخبار النادي لحظة بلحظة، سواء على صعيد المباريات أو الكواليس، لافتًا إلى أنه يخطط لغرس حب الزمالك في أبنائه مستقبلًا تمامًا كما فعل والده معه، ليظل الانتماء للأبيض ممتدًا عبر الأجيال.



واختتم هشام جمال تصريحاته برسالة محبة لجماهير الزمالك، مؤكدًا أنها “الأوفى في الشرق الأوسط بلا منازع”، ومعربًا عن أمله في أن يحقق الفريق البطولات الكبرى في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الدوري الممتاز، كأس مصر، والكونفدرالية، إلى جانب أي بطولة يشارك بها، حتى يسعد الجماهير الوفية التي لا تتوقف عن الدعم



