الشباب والرياضة تنفذ المحاضرة التوعوية التطوع دواء نفسي بدون وصفة طبية

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب فن إدارة الحياة بالإدارة المركزية لشئون الوزير، محاضرة توعوية بعنوان "التطوع دواء نفسي بدون وصفة طبية"، بمشاركة 210 من متدربي المكتب وطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، وذلك بالمقر الدائم لمكتب فن إدارة الحياة بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

وجاء تنفيذ المحاضرة في ضوء بروتوكول التعاون المُبرم بين مكتب فن إدارة الحياة بوزارة الشباب والرياضة والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، ممثلاً في وكالة المعهد لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، بما يعزز الشراكة بين الجانبين في مجال التوعية النفسية والمجتمعية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف برامج التوعية النفسية والسلوكية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينفذها مكتب “فن إدارة الحياة” لرفع مستوى الوعي لدى الشباب، وإكسابهم المهارات الحياتية، وتأهيلهم لسوق العمل بما يسهم في بناء شخصية متوازنة نفسياً واجتماعياً.

وتضمنت المحاضرة مناقشة مفهوم التطوع ودوره في بناء شخصية الفرد، وتأثير المشاركة التطوعية في تطوير الذات والمساعدة على إدارة الضغوط النفسية، كما تناولت أنواع التطوع المختلفة وكيفية دمجه في الحياة اليومية بشكل عملي، بالإضافة إلى استعراض التأثير الإيجابي للتطوع على المجتمع، ودوره في نشر روح التعاون وتعزيز قيم الانتماء.

ويواصل مكتب فن إدارة الحياة تنفيذ سلسلة من البرامج والفعاليات الهادفة إلى دعم الطلاب والشباب وتنمية وعيهم، ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة المستمرة للارتقاء بالمهارات النفسية والسلوكية للنشء والشباب على مستوى الجمهورية.