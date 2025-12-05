قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات
رابط رسمي.. طريقة الاستعلام عن تصاريح السفر للمصريين والأجانب
المدير الفني يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت بالدوري غدا
وفاة طـ.ـفل في حادث اصطدام معدية ركاب بورسعيد بورفؤاد
نتيجة عطل فني.. اصطدام معدية نقل ركاب وسيارات بين بورسعيد وبورفؤاد بالمرسى
مصطفى بكري: ردود أفعال كبيرة عن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات
السعودية تتأهل لربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على جزر القمر
طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات
متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه
شتاء قاس.. الأرصاد تحذر من سيول ورعد علي هذه المناطق
رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة
الشباب والرياضة تنفذ المحاضرة التوعوية التطوع دواء نفسي بدون وصفة طبية

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال مكتب فن إدارة الحياة بالإدارة المركزية لشئون الوزير، محاضرة توعوية بعنوان "التطوع دواء نفسي بدون وصفة طبية"، بمشاركة 210 من متدربي المكتب وطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، وذلك بالمقر الدائم لمكتب فن إدارة الحياة بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

وجاء تنفيذ المحاضرة في ضوء بروتوكول التعاون المُبرم بين مكتب فن إدارة الحياة بوزارة الشباب والرياضة والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، ممثلاً في وكالة المعهد لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، بما يعزز الشراكة بين الجانبين في مجال التوعية النفسية والمجتمعية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف برامج التوعية النفسية والسلوكية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينفذها مكتب “فن إدارة الحياة” لرفع مستوى الوعي لدى الشباب، وإكسابهم المهارات الحياتية، وتأهيلهم لسوق العمل بما يسهم في بناء شخصية متوازنة نفسياً واجتماعياً.

وتضمنت المحاضرة مناقشة مفهوم التطوع ودوره في بناء شخصية الفرد، وتأثير المشاركة التطوعية في تطوير الذات والمساعدة على إدارة الضغوط النفسية، كما تناولت أنواع التطوع المختلفة وكيفية دمجه في الحياة اليومية بشكل عملي، بالإضافة إلى استعراض التأثير الإيجابي للتطوع على المجتمع، ودوره في نشر روح التعاون وتعزيز قيم الانتماء.

ويواصل مكتب فن إدارة الحياة تنفيذ سلسلة من البرامج والفعاليات الهادفة إلى دعم الطلاب والشباب وتنمية وعيهم، ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة المستمرة للارتقاء بالمهارات النفسية والسلوكية للنشء والشباب على مستوى الجمهورية.

وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة اشرف صبحي

أفضل الأطعمة والفيتامينات لصحة العين
أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

