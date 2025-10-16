للكلاب حظوظ.. ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها

أثارت وصية النجمة الأمريكية الرحلة ديان كيتون جدلا واسعا بعد الكشف عن تخصيص جزء كبير من ثروتها لكلبها الذهبي ريفي ، الذي كان رفيقها المخلص في السنوات الأخيرة من حياتها.

وفقاً لتقارير إعلامية أمريكية ، خصصت مبلغ 5 ملايين دولار من ثروتها التي تقدر نجو 100 مليون دولار لضمان رعاية ريغي مدي الحياة

ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها المخلص بعد رحيلها

تم إنشاء صندوق خاص لرعاية ريغي يتضمن مسكناً دايما و رعاية مستمرة الي جانب تبرعات باسم ديان كيتون لمؤسسات حماية الحيوانات

وأكدت إحدي صديقاتها المقربات أن ريغي كانت بالنسبة لها “ عالمها الصغير” مشيرة إلى أن النجمة كانت تمزح دائما بأن أعظم حب في حياتها كان لاطفالها وآل باتشينو والهندسة المعمارية ، وكلبها ريغي.

رحيل ديان كيتون

رحلت النجمة العالمية ديان كيتون فجأة في 11 أكتوبر 2025 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عام اختارت عائلتها أبقاء تفاصيل المرض بعيد عن الأضواء و إبقاء النجمة بعيد عن الأضواء في أيامها الأخيرة

وأوضح أحد المقربين : حتي المقربين منها لم يعرفوا ما كانت تمر به ، كانت دائما قوية ومليئة بالطاقة والحياة وهي ممثلة و مخرجة ومنتجة وكاتبة أمريكية حاصلة على جائزة الأوسكار.