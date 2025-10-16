قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للكلاب حظوظ.. ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها
مطالبات بمحاسبة السائق.. فحص فيديو سقوط عجوز من أتوبيس بالدقهلية
حكم صلاة المرأة بالنقاب .. الإفتاء ترد
مدبولي: مصر ستظل شريكًا أساسيًا في أي جهد عربي أو دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين جنوب أسوان
مسئول أمريكي: دول عديدة عرضت المساهمة باستقرار غزة.. ونطالب حماس بوقف القتل العشوائي
بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين
عصام سالم: جون إدوارد أفضل صفقة أبرمها الزمالك في الصيف
باحث: قمة شرم الشيخ أنجزت ما عجز عنه العالم في عامين
تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول
بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق
فن وثقافة

للكلاب حظوظ.. ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها

النجمة الأمريكية الرحله ديان كيتون و كلبها
النجمة الأمريكية الرحله ديان كيتون و كلبها
أوركيد سامي

أثارت وصية النجمة الأمريكية الرحلة ديان كيتون جدلا واسعا بعد الكشف عن تخصيص جزء كبير من ثروتها لكلبها الذهبي ريفي ، الذي كان رفيقها المخلص في السنوات الأخيرة من حياتها.

وفقاً لتقارير إعلامية أمريكية ، خصصت مبلغ 5 ملايين دولار من ثروتها التي تقدر نجو 100 مليون دولار لضمان رعاية ريغي مدي الحياة

ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها المخلص بعد رحيلها

تم إنشاء صندوق خاص لرعاية ريغي يتضمن مسكناً دايما و رعاية مستمرة الي جانب تبرعات باسم ديان كيتون لمؤسسات حماية الحيوانات

وأكدت إحدي صديقاتها المقربات أن ريغي كانت بالنسبة لها “ عالمها الصغير” مشيرة إلى أن النجمة كانت تمزح دائما بأن أعظم حب في حياتها كان لاطفالها وآل باتشينو والهندسة المعمارية ، وكلبها ريغي.

رحيل ديان كيتون

رحلت النجمة العالمية ديان كيتون   فجأة في 11 أكتوبر 2025 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 79 عام  اختارت عائلتها أبقاء تفاصيل المرض بعيد عن الأضواء و إبقاء النجمة بعيد عن الأضواء في أيامها الأخيرة

وأوضح أحد المقربين : حتي المقربين منها لم يعرفوا ما كانت تمر به ، كانت دائما قوية ومليئة بالطاقة والحياة وهي ممثلة و مخرجة ومنتجة وكاتبة أمريكية حاصلة على جائزة الأوسكار.

اخبار الفن نجوم الفن ديان كيتون وفاة نجمة أمريكا

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مجلس الوزراء

الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بنيامين نتنياهو

بعد تحججه بالمرض للهروب من المحاكمة.. تقرير طبي يفضح نتنياهو

د. عمرو الورداني

الورداني: ثبات مصر والعدل أساس صناعة السلام

د. سلامة داود

علماء جامعة الأزهر يتصدرون عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان «بالتي هي أحسن»

بالصور

لو في الخمسين.. 10 نصائح فعالة لخسارة الوزن واستعادة النشاط بسهولة

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين

دراسة بريطانية: عصير الشمندر يُخفض ضغط الدم لدى كبار السن ويُحسّن بكتيريا الفم

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟

ابتكار مذهل في سماء دبي.. أول سيارة طائرة صينية لا تحتاج لرخصة طيران

أول سيارة طائرة
أول سيارة طائرة
أول سيارة طائرة

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

