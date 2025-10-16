طائرة وزير الدفاع الأمريكي تهبط اضطرارياً في بريطانيا

هبطت طائرة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اضطرارياً في بريطانيا، مساء الأربعاء، بعد تعرضها لتصدع مفاجئ في الزجاج الأمامي أثناء عودته من اجتماعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عُقدت في بروكسل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، شون بارنيل، في تدوينة عبر منصة "إكس"، أن الطائرة "نفذت هبوطاً احترازياً غير مخطط له وفقاً للإجراءات المتبعة"، مؤكداً أن جميع من كانوا على متنها، بمن فيهم الوزير، سالمون ولم يصب أحد بأذى. وأضاف أن فرق الصيانة الأمريكية والبريطانية باشرت فحص الطائرة لتحديد سبب التصدع، قبل السماح لها بمواصلة الرحلة نحو واشنطن.

وكان هيجسيث قد شارك في اجتماع وزراء دفاع دول الناتو الذي استضافته بروكسل الأربعاء، بمشاركة وزراء من 32 دولة عضو إلى جانب وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميغال، حيث تناول الاجتماع التطورات العسكرية في أوروبا الشرقية، وسبل تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة للحلف في مواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.

وأكدت مصادر دبلوماسية غربية أن الوزير الأمريكي غادر الاجتماع بعد سلسلة مشاورات مغلقة بشأن أمن الممرات الجوية في البحر الأسود والدعم اللوجستي لأوكرانيا، قبل أن يتعرض فريقه للحادث الفني أثناء العودة. وأشارت التقارير إلى أن الطائرة التي تقل هيجسيث من طراز C-37A، وهي نسخة معدلة من طائرات "غلف ستريم"، تُستخدم عادة لرحلات كبار مسؤولي الدفاع الأمريكيين.

ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع من تشديد وزارة الدفاع الأمريكية على رفع معايير الصيانة والسلامة الجوية عقب سلسلة حوادث فنية متفرقة طالت طائرات عسكرية أميركية في أوروبا والشرق الأوسط. ويرى مراقبون أن الاستجابة السريعة لطاقم الطائرة تؤكد جاهزية فرق النقل الجوي في التعامل مع الطوارئ، خاصة خلال رحلات المسؤولين رفيعي المستوى.