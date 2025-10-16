أسامة ربيع: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في صناعة القاطرات

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في صناعة القاطرات، وذلك بفضل الدعم والرؤية المستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات الدولة في مجال التصنيع البحري.

وقال ربيع، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، إن القاطرات المصرية الجديدة تتميز بمواصفات فنية تتفوق على نظيراتها في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات البحرية وتعزيز قدرات الأسطول الوطني.

وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع تصنيع القاطرات يأتي في إطار خطة شاملة لزيادة كفاءة دعم المجرى الملاحي لقناة السويس، وتعزيز مكانة مصر كأحد أهم المراكز البحرية في المنطقة.