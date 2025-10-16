قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل به
زيلينسكي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث صفقة صواريخ توماهوك
شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي
رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
عقوق الأب والأم من كبائر الذنوب.. الإفتاء: اتقوه بـ5 حقوق للوالدين
الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب
«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة شركات Sun الهندية
الوزير: إنشاء أول مصنع لـ ألستوم خارج فرنسا لإنتاج هياكل وسائل النقل في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«الأمان النفسى ليس رفاهية بل حق أساسى للمرأة».. ندوة توعوية بتمريض بنها

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بنها ندوة توعوية بعنوان "هى تستحق الأمان: الأمان النفسى ليس رفاهية.. بل حق أساسى للمرأة" بكلية التمريض، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها.


أشرفت على الندوة الدكتورة مروة مصطفى راغب، عميد كلية التمريض، والدكتورة فاتن شفيق، وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نيفين عبد الصبور،  مدير وحدة مناهضة العنف.

وحاضرت بالندوة الدكتورة نجلاء العطار، منسق وحدة مناهضة العنف بكلية التمريض.

وقالت الدكتورة نيفين عبد الصبور إن الندوة تمت بالتنسيق مع رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرة إلى أنها تناولت عدة محاور منها: المفهوم العلمى للأمان النفسى للمرأة وأهميته فى جودة حياتها، وأشكال العنف وآثاره النفسية والاجتماعية، ودور التمريض فى دعم وتمكين المرأة وحمايتها.

وأضافت مديرة الوحدة أن تمكين المرأة يبدأ من شعورها بالأمان داخلياً ومجتمعياً، موضحة أن الوحدة تعمل على التوعية والتدخل المبكر وتوفير قنوات دعم وحماية.

وشهدت الندوة حضوراً طلابياً مُميزاً، حيث شارك الطلاب بأسئلة وتفاعلات عكست وعيهم ورغبتهم فى فهم قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها، كما طرح عدد من الطلاب تجارب ومواقف حياتية واقعية، ما أضفى على الندوة طابعاً حيوياً وحواراً مفتوحاً بين الحضور والمتحدثين.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

ترشيحاتنا

توم كروز

بعد فترة قصيرة … انفصال توم كروز و آنا دي ارماس

سلوى خطاب

سلوى خطاب ضيفة برنامج «ورقة بيضا».. اليوم

هيبتا

إيرادات السينما أمس.. الكدواني يتفوق على الجميع .. وأوسكار بالمركز الثالث

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد