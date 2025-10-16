«الأمان النفسى ليس رفاهية بل حق أساسى للمرأة».. ندوة توعوية بتمريض بنها

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بنها ندوة توعوية بعنوان "هى تستحق الأمان: الأمان النفسى ليس رفاهية.. بل حق أساسى للمرأة" بكلية التمريض، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها.



أشرفت على الندوة الدكتورة مروة مصطفى راغب، عميد كلية التمريض، والدكتورة فاتن شفيق، وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نيفين عبد الصبور، مدير وحدة مناهضة العنف.

وحاضرت بالندوة الدكتورة نجلاء العطار، منسق وحدة مناهضة العنف بكلية التمريض.

وقالت الدكتورة نيفين عبد الصبور إن الندوة تمت بالتنسيق مع رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرة إلى أنها تناولت عدة محاور منها: المفهوم العلمى للأمان النفسى للمرأة وأهميته فى جودة حياتها، وأشكال العنف وآثاره النفسية والاجتماعية، ودور التمريض فى دعم وتمكين المرأة وحمايتها.

وأضافت مديرة الوحدة أن تمكين المرأة يبدأ من شعورها بالأمان داخلياً ومجتمعياً، موضحة أن الوحدة تعمل على التوعية والتدخل المبكر وتوفير قنوات دعم وحماية.

وشهدت الندوة حضوراً طلابياً مُميزاً، حيث شارك الطلاب بأسئلة وتفاعلات عكست وعيهم ورغبتهم فى فهم قضايا المرأة والدفاع عن حقوقها، كما طرح عدد من الطلاب تجارب ومواقف حياتية واقعية، ما أضفى على الندوة طابعاً حيوياً وحواراً مفتوحاً بين الحضور والمتحدثين.