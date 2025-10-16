راتب توروب يشعل أزمة.. تفاصيل عقد مدرب الأهلي والهجوم على حسام حسن

تحدث الإعلامي مدحت شلبي عن مهام مدير الكرة فى النادي الأهلي إضافة إلي تفاصيل عقد ورواتب الجهاز الفني بـ القلعة الحمراء بقيادة حفيد الفايكنج الدانماركي ييس توروب.

وسلط الإعلامي مدحت شلبي الضوء على إعداد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن خلال الاستعداد لـ صفيات كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.

كما كشف الإعلامي مدحت شلبي عن دور وليد صلاح الدين مدير الكرة في النادي الأهلي باعتباره همزة وصل بين اللاعبين وإدارة القلعة الحمراء.

تفاصيل عقد حفيد الفايكنج

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن تفاصيل عقد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء.

وقال شلبي خلال تقديمه برنامجه «يا مساء الأنوار» عبر فضائية MBC مصر 2: «مدة تعاقد الأهلي مع المدير الفني الدنماركي تمتد لموسمين ونصف، وسيتواجد معه خمسة مدربين مساعدين».

وأضاف: «المدرب سيتقاضى راتبًا سنويًا قدره 2 مليون و600 ألف دولار، في حين يحصل جهازه المعاون بالكامل على 550 ألف دولار سنويًا».

وأشار إلى أن هناك شرطًا جزائيًا في عقد المدرب الدنماركي تصل قيمته إلى خمسة أشهر من الراتب في حال فسخ التعاقد من طرف واحد.

أضاف: كمان خلينا نقولكم الأرقام بصراحة الراجل هياخد 2 مليون و600 ألف دولار في السنة!) يعني تقريبا 10 مليون جنيه في الشهر ومعاه 5 مساعدين أجانب بياخدوا سوا أكتر من نص مليون دولار كمان في السنة والأكتر بقى إن فيه شرط جزائي 5 شهور لو العقد اتفسخ من طرف واحد! يعني لو الأهلي قرر يغيره قبل المدة… لازم يدفعله 50 مليون جنيه.

مدحت شلبي يشيد بـ وليد صلاح الدين

أشاد الإعلامي مدحت شلبي، بوليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "ام بي سي مصر 2": "وليد صلاح الدين، إذا أُتيحت له الفرصة كاملة، وابتعد عنه الحاقدون، هيبقى أفضل مدير كرة خلال الـ10 سنوات اللي فاتت، وأنا تابعت وليد مش بيقف على الدكة عمال وبطال يتكلم ويعمل شوية حركات يجذب بيها مشاعر الجماهير بالحركات اللي عارفينها، المدير الفني كل شوية لما يلاقي أبو النطيط بيطلعله ويقف جنبه ويصوت ويصرخ، المدير الفني بيضايق واللعيبة بتضايق».

وأضاف: «إنت مدير كرة، شغلتك إدارة كرة، شغلتك همزة وصل بين الجهاز الفني واللعيبة، لكن مش تقعد تنطّط يمين وشمال وتفضل تصرّخ ما شوفنا كتير قبل كده».

وواصل: «أتصور لن تحدث أي مشاكل قبل كده مع مديرين سابقين، سواء لاعب ضرب لاعب أو لاعب رفض يسلم على مدربه».

وتابع: «ومش هقول أسماء، أكيد كلكم عارفين، لكن الشطارة في الكلام بتاكل مع الناس أحيانًا. وليد اسم كبير، ولاعب رائع، عمره ما كان بيقعد احتياطي، ومحلل محترم لا بيقول شوية تاريخ ولا بيقول جغرافيا، الأونطة دي مبتمشيش معاه ده محلل فني حقيقي، اللاعيبة بتحبه لأنهم شايفينه نجم كورة بجد ومش بتاع شو علشان يشد عيون الجماهير».

رسائل نارية لـ العميد

وجه الإعلامي مدحت شلبي، رسائل نارية إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «أنا بوجه لوم للكابتن حسام حسن، وأتمنى ميزعلش مني وهو حبيبي، أنا زعلت أنه اعتذر عن مباراة البرازيل الودية في لندن، كانت فرصة إن المدير الفني يقيس مستوى اللاعبين ويعرف أنه واقف على أي أرض».

وأضاف: «أنا عارف إن الكابتن حسام حسن، يخشى لعب هذه المباراة، ربما يلقى هزيمة دمها تقيل الموضوع مش هيبقى لطيف بالنسباله ولا بالنسبة للمنتخب».

وواصل: «متخافش العب، سبيلك للارتقاء بمستوى اللاعبين مش جيبوتي، دول أبدًا عمرهم ما هيخلوك تعرف المستوى الحقيقي للاعبين، لأنك هتلاعب أباطرة سواء في أمم أفريقيا أو كأس العالم».

وأوضح: «الشركة اللي جابت ماتش البرازيل كانت هتجيب مباراة مع الأرجنتين ومع أستراليا».

وأتم: «أنا الوم عليك في دي كان لازم تجازف، أنا عارف إنك تخشى الرأي العام لأنه ببقى بيشيل ويحط.. العب ماتشات قوية متخافش، لو ملعبش مباريات قوية الناس هتفرج علينا».

الفراعنة مقابلش منتخب تقيل

أكد الإعلامي الشهير مدحت شلبي، أن منتخب مصر الأول لكرة القدم لم يقابل خصمًا قويًا خلال تصفيات كأس العالم 2026 القادم.

قال مدحت شلبي، في تصريحات عبر برنامج «يا مساء الأنوار»، المُذاع على قناة «إم بي سي مصر 2»: «أنا بتكلم في المصلحة العامة، منتخب مصر لم يقابل أي حد نقيس من خلال مدى قوتنا».

وأضاف: «مفيش أي وجه تقارب بين منتخب مصر وباقي منتخبات مجموعتنا في تصفيات كأس العالم».

وتابع: «وأنا بوجه لومًا لكابتن حسام حسن بسبب اعتذاره عن عدم خوض مباراة البرازيل لأنها كانت فرصة كويسة لينا إننا نقيم مستوانا الحقيقي».

واختتم: «وأنا فاهم إن حسام حسن خاف من الخسارة بنتيجة كبيرة أمام منتخب البرازيل، ودي كانت هتكون حاجة مش لطيفة بالنسبة له».

جدير بالذكر أنه قاد حسام حسن منتخب مصر الأول لكرة القدم للتأهل إلى منافسات كأس العالم 2026 القادمة، وللمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة.