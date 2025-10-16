قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمني عن واشنطن
دعاء الرزق في جوف الليل.. لا تفوت وقت الإجابة من الثلث الأخير
المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة
قلق دولي.. الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية مدغشقر بعد انقلاب عسكري
الشكوى جاهزة.. اتحاد طنجة يمنح الزمالك مهلة أخيرة قبل اللجوء إلى فيفا
القضاء الإسرائيلي يمهل نتنياهو شهرا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
إسرائيل تقلص مساعدات غزة رغم الهدنة.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية وشيكة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محسن صالح عن خروج منتخب الشباب من المونديال: قصور في الإعداد والتخطيط

محسن صالح
محسن صالح
رباب الهواري

أعرب محسن صالح، نائب رئيس اللجنة الفنية باتحاد الكرة، عن استيائه الشديد من الطريقة التي ودّع بها منتخب مصر للشباب البطولة، مؤكدًا أن ما حدث يكشف عن قصور كبير في الإعداد والتخطيط.

الخروج بسبب الإنذارات «أمر غير مقبول»

قال صالح في تصريحات خاصة لبرنامج «أوضة اللبس» إن خروج المنتخب من دور المجموعات نتيجة تراكم الإنذارات يمثل خطأ فادحًا لا يُغتفر.

 وأضاف:“عيب جدًا إننا نخرج من الدور الأول بسبب الإنذارات، لأن هذا يعني أنك غير مستعد ولم تضع خطة مناسبة للبطولة.”


 وأشار إلى أن مثل هذا السيناريو يكشف عدم وعي باللوائح وعدم جاهزية ذهنية أو تنظيمية، موضحًا أن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق في البطولات الكبرى.

أخطاء تدريبية وتحضيرية واضحة

وتابع صالح حديثه مؤكدًا أن الجهاز الفني ارتكب أخطاء عديدة أثناء البطولة، سواء في اختيارات التشكيل أو طريقة التعامل مع مجريات المباريات.

وأوضح:“هناك قرارات كثيرة كانت خاطئة من المدرب خلال البطولة، وكان من المفترض تداركها مبكرًا بدلًا من الوقوع في نفس الأخطاء.”

وأكد أن سوء إدارة المواقف داخل الملعب ساهم في زيادة الضغط على اللاعبين، ما أدى إلى تراكم البطاقات بشكل لم يُحسن التعامل معه.

التبرير بدل التصحيح أزمة أكبر

انتقد صالح ما وصفه بمحاولة تبرير الأخطاء بدل مواجهتها والعمل على تصحيحها، مشيرًا إلى أن العقلية الدفاعية في التفسير تزيد الأمور سوءًا.

وقال:“الأسوأ من الأخطاء هو محاولة تبريرها بدلاً من تعديلها والاستفادة منها في المستقبل.”

وأكد أن كرة القدم ليست مجرد لياقة بدنية أو تدريب عضلي، بل فكر وتخطيط وذكاء في التعامل مع المواقف، وهو ما يجب أن يكون محور التطوير القادم.


 

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

د. عمرو الورداني

الورداني: ثبات مصر والعدل أساس صناعة السلام

د. سلامة داود

علماء جامعة الأزهر يتصدرون عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان «بالتي هي أحسن»

بالصور

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل

رقم قياسي جديد.. مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 2.1 مليون سيارة عالميا في سبتمبر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

نصائح للشواء الآمن في الصيف.. كيف تتجنب المواد المسرطنة وتحافظ على طعام لذيذ؟

نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان
نصائح الخبراء للشواء الآمن وتجنّب الإصابة بالسرطان

10 أخطاء في طهى الطعام تصيبك بمرض شهير

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

