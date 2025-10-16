محسن صالح عن خروج منتخب الشباب من المونديال: قصور في الإعداد والتخطيط

أعرب محسن صالح، نائب رئيس اللجنة الفنية باتحاد الكرة، عن استيائه الشديد من الطريقة التي ودّع بها منتخب مصر للشباب البطولة، مؤكدًا أن ما حدث يكشف عن قصور كبير في الإعداد والتخطيط.

الخروج بسبب الإنذارات «أمر غير مقبول»

قال صالح في تصريحات خاصة لبرنامج «أوضة اللبس» إن خروج المنتخب من دور المجموعات نتيجة تراكم الإنذارات يمثل خطأ فادحًا لا يُغتفر.

وأضاف:“عيب جدًا إننا نخرج من الدور الأول بسبب الإنذارات، لأن هذا يعني أنك غير مستعد ولم تضع خطة مناسبة للبطولة.”



وأشار إلى أن مثل هذا السيناريو يكشف عدم وعي باللوائح وعدم جاهزية ذهنية أو تنظيمية، موضحًا أن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق في البطولات الكبرى.

أخطاء تدريبية وتحضيرية واضحة

وتابع صالح حديثه مؤكدًا أن الجهاز الفني ارتكب أخطاء عديدة أثناء البطولة، سواء في اختيارات التشكيل أو طريقة التعامل مع مجريات المباريات.

وأوضح:“هناك قرارات كثيرة كانت خاطئة من المدرب خلال البطولة، وكان من المفترض تداركها مبكرًا بدلًا من الوقوع في نفس الأخطاء.”

وأكد أن سوء إدارة المواقف داخل الملعب ساهم في زيادة الضغط على اللاعبين، ما أدى إلى تراكم البطاقات بشكل لم يُحسن التعامل معه.

التبرير بدل التصحيح أزمة أكبر

انتقد صالح ما وصفه بمحاولة تبرير الأخطاء بدل مواجهتها والعمل على تصحيحها، مشيرًا إلى أن العقلية الدفاعية في التفسير تزيد الأمور سوءًا.

وقال:“الأسوأ من الأخطاء هو محاولة تبريرها بدلاً من تعديلها والاستفادة منها في المستقبل.”

وأكد أن كرة القدم ليست مجرد لياقة بدنية أو تدريب عضلي، بل فكر وتخطيط وذكاء في التعامل مع المواقف، وهو ما يجب أن يكون محور التطوير القادم.



