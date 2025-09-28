محسن صالح: تجربة جون إدوارد مع الزمالك تسير على الخطى الأوروبية وهذا ما ينقصها

أشاد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق، بتجربة جون إدوارد مع الزمالك، مشيرًا إلى أنها تسير على الخطى الأوروبية.

وقال صالح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "تجربة جون إدوارد مع الزمالك هذا الموسم أثارت إعجابي وتسير على الخطى الأوروبية".

وأضاف: "أتمنى نجاح تجربة جون إدوارد مع الزمالك، ولكن لا يزال من المبكر الحكم، لأنه في حالة عدم انتظام بسبب الظروف التي يمر بها الزمالك في الوقت الحالي".

وتابع صالح: "هناك فرق بين المدير الرياضي ومدير الكرة، فالمدير الرياضي هو رئيس كرة القدم في النادي على عكس مدير الكرة، الذي تتمثل مهمته في إعداد العقوبات واللوائح الداخلية للاعبين، بينما مسؤولية المدير الرياضي أشمل".