اليوم.. ثلاث مباريات حاسمة بالدوري المصري وسباق الصدارة يشتعل

تُقام اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز:

في الخامسة مساءً: مودرن سبورت × فاركو على استاد القاهرة.

في الثامنة مساءً: وادى دجلة × سموحة على استاد السلام.

في الثامنة مساءً: إنبي × غزل المحلة على ملعب الأخير.

خلال مباريات اليوم، هناك فريقان مرشحان لدخول سباق الصدارة في حالة نجاحهما في الفوز:

وادى دجلة: يقدم أداءً جيدًا للغاية ويملك 14 نقطة، وفوزه اليوم سيدخله مباشرة ضمن المتنافسين على قمة الجدول. بينما يملك سموحة عشر نقاط في وسط الجدول، ويهمه حصد نقاط الفوز لتحسين ترتيبه.

إنبي: يملك 13 نقطة، وفوزه على غزل المحلة سيدخله أيضًا في سباق الصدارة، إلا أن مهمته صعبة أمام فريق غزل المحلة الذي يملك تسع نقاط ويتسلح بجماهيره لتحقيق فوز مهم لتحسين ترتيبه.

أما مباراة القاهرة، فستجمع مودرن سبورت وفاركو، ولكل فريق أهداف مختلفة:

مودرن سبورت وضعه جيد في وسط الجدول برصيد 11 نقطة وهدفه الاقتراب من المربع الذهبي.

فاركو يعاني في قاع الجدول برصيد أربع نقاط فقط، ويأمل في تحقيق فوزه الأول.