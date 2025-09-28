فستان منفوش.. نرمين الفقي تستعرض جمالها

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت نرمين الفقي، مرتديه فستان طويل ومنفوش باللون الأخضر، وجاء الفستان بنقوشات مميزة من الورود مع تصميم لافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت نرمين الفقي ، تسريحة مميزة وجذابة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز.

أما من الناحية الجمالية تعتمد نرمين الفقي ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة نرمين الفقي