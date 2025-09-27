هيدي كرم تسعرض رشاقتها بفستان أنيق.. شاهد

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

فستان هيدي كرم في أحدث ظهور

تألقت هيدي كرم في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة باللون الأسود وذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأسود مما كشف عن رشاقتها.





انتعلت هيدي كرم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت هيدي كرم بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.