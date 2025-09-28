نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

طمأن ياسين، نجل الفنان أحمد السقا، الجمهور على الحالة الصحية لوالده، وذلك عبر خاصية "ستوري" بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب ياسين أحمد السقا: "الحمد لله ربنا سترها ووالدي بخير، ربنا يبعد عنكم كل شر وصدمة وخطر."

وكان النجم أحمد السقا قد نجا من حادث سير خطير أثناء توجهه إلى الإسكندرية، ما أسفر عن إصابته بكدمات طفيفة، قبل أن يعود إلى منزله سالمًا بعد الاطمئنان على حالته الصحية في المستشفى. وكان السقا برفقة سائقه الذي لم يتعرض لأي إصابات.

وكشف مدير أعمال أحمد السقا، في تصريحات صحفية، أن السيارة اصطدمت بحجر ضخم أو صبّة خرسانية على الطريق، مشيرًا إلى أن الفنان أجرى فحوصات طبية شاملة للاطمئنان على سلامته، وسيقضي فترة راحة قصيرة قبل استئناف بروفات مسرحيته الجديدة.