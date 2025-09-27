تعرف على الحالة الصحية لـ أحمد السقا بعد تعرضه لحادث مروع

تعرض الفنان أحمد السقا أمس الجمعة ما تسبب في تلفيات كبيرة في سيارته.

أصيب السقا ببعض الكدمات القوية وتم نقله إلى المستشفى وخرج بعد الاطمئنان عليه ويتواجد السقا الآن بمنزله تحت رعاية طبية.

سيحصل أحمد السقا على راحة لعدة أيام قبل أن يعود لاستكمال مسرحيته مع هند صبري.

حصد النجم أحمد السقا جائزة أفضل ممثل سينما بتصويت الجمهور عن فيلم أحمد وأحمد الذي يعرض بالسينمات حالياً وتجاوزت ايراداته الـ 70 مليون جنيه، من مهرجان الفضائيات العربية، وذلك للمرة الثانية خلال 3 أيام فقط حيث حصد نفس الجائزة منذ أيام من حفل دير جيست.

ويستعد أحمد السقا لتصوير فيلم هيروشيما خلال الأيام المقبلة والذى يتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال، بعد تعاونات سابقة ناجحة لهما أخرها فيلم أحمد وأحمد، ويعد "هيروشيما" من الأعمال السينمائية الضخمة المنتظرة، حيث تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، مع طابع أكشن مميز اعتاد عليه جمهور السقا.

ومن المتوقع أن يضم الفيلم نخبة من النجوم إلى جانب السقا، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، علاء مرسى، ناهد السباعى،هدى الأتربى، وعدد كبير من الفنانين والشباب، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر وأحمد بدوى وزيد الكردى.