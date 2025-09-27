أحمد العوضي: أنا اللي عملت مسابقات السوشيال ميديا واحنا عايشين بحب الناس

قال الفنان أحمد العوضي إن التكريم الحقيقي بالنسبة له هو تكريم الشارع والجمهور المصري وذلك بعد حصوله على جائزة أحسن ممثل من مهرجان الفضائيات العربية.

وأشار أحمد العوضي في تصريحات لكاميرا صدى البلد إلى أن الفنان يعيش بحب الجمهور ويتكرم لأجل ذلك موضحاً:" احنا عايشين بحب الناس".

واستطرد أحمد العوضي قائلا:" أنا اللي عملت مسابقات السوشيال ميديا ومفيش حد بيقلد حد".

ويستعد أحمد العوضي لخوض الموسم الدرامي الرمضاني 2026 بمسلسل "علي كلاي" بعد نجاح مسلسله العام الماضي "فهد البطل" الذي نال عنه الكثير من التكريمات والجوائز.

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية التي حققت نجاحا كبيرا العام الماضي. وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.



تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.