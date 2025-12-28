الصراع يشتعل على بطاقة التأهل الثانية للمجموعة الثانية بأمم إفريقيا

اشتعل الصراع علي البطاقة الثانية عن المجموعة الثانية التي ستتأهل الي دور الــ16 ببطولة امم افريقيا التي تقام حاليا في المغرب وتستمر حتي 18 يناير المقبل.

وحجز المنتخب الوطني بطاقة التأهل الأولي الي دور الـ16 عن المجموعة الثانية بعد الفوز في مباراتي زيمبابوي وجنوب افريقيا تاركا الصراع يشتعل ما بين جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويسعي منتخب جنوب إفريقيا لتأمين بطاقة تأهله عندما يواجه نظيره زيمبابوي، غدا الإثنين، في مدينة مراكش، استهل المنتخب الجنوب أفريقي بقيادة مديره الفني البلجيكي هوجو بروس مشواره في البطولة بالفوز 2 / 1 على أنجولا قبل أن يسقط في فخ الخسارة أمام مصر بهدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من ركلة جزاء، لينتزع الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة وأولى بطاقات التأهل لدور الـ16 رغم خوض اللقاء بعشرة لاعبين لأكثر من شوط كامل بعد طرد الظهير الأيمن محمد هاني.

أما منتخب زيمبابوي بقيادة مديره الفني الروماني، ماريو مارينيكا، فقد خسر في الجولة الأولى بسيناريو مؤلم أمام مصر بنتيجة 1 / 2 بهدف سجله صلاح أيضا في الوقت بدل الضائع، ليقلب الطاولة على زيمبابوي التي لم تنجح في الحفاظ على تقدمها بهدف.

وفي الجولة الثانية انتزع منتخب زيمبابوي نقطة ثمينة بالتعادل 1 / 1 أمام أنجولا، ويدخل مواجهة منتخب "بافانا" رافعا شعار لا بديل عن الفوز، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ربما تمنحه بطاقة التأهل المباشر للدور الثاني لأول مرة في تاريخه أو المنافسة على إحدى بطاقات أفضل ثوالث في المجموعات الست للبطولة.

في الجهة الأخرى فإن منتخب جنوب أفريقيا، المتأهل لكأس العالم 2026، يسعى لتضميد جراحه والحفاظ على كبريائه بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام مصر، ويتسلح "بافانا بافانا" بخبراته العريضة في كأس الأمم حيث سبق أن توج باللقب مرة واحدة عندما استضاف البطولة في عام 1996 إضافة إلى فضية النسخة التالية 1998 ببوركينا فاسو وبرونزية النسخة الماضية 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار.

ويتسلح منتخب زيمبابوي بأسلحة مميزة في خط الهجوم مثل الثنائي نوليدج موسونا وماكولي بون مع لاعب الوسط النشيط برانس دوبي.

في الجهة الأخرى، يملك هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا عناصر مميزة فنيا في مختلف الخطوط بدءا من حارس المرمى رونوين ويليامز مرورا بظهيري الجنب خوليسو موداو يمينا وأوبري موديبا يسارا، وصخرة الوسط تيبوهو موكوينا، ورأس الحربة لايلي فوستر، مهاجم بيرنلي الإنجليزي، والجناحين تشيبانج موريمي وأوزوين أبوليس.

وقبل هذه المواجهة التقى الفريقان في 19 مباراة ودية ورسمية، كانت كفة جنوب أفريقيا الأرجح نسبيا بالفوز 8 مرات مقابل 7 انتصارات لزيمبابوي وكان التعادل حاضرا في 4 مواجهات أخرى.