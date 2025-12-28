قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
حبشي يصدق على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة في بورسعيد وبورفؤاد
لافروف يفتح النار على بروكسل: الاتحاد الأوروبي هو العقبة الكبرى أمام السلام
جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز لسماع المرافعات
الدائرة الثامنة بالجيزة تشهد إقبالاً في التصويت بـ إعادة انتخابات النواب
نشاط غير استثنائي.. بركان «إتنا» يثور والمُتزلجون يستمتعون بالمشهد على المنحدرات | شاهد
مهند العكلوك: نتنياهو يريد تحقيق حلم إسرائيل الكبرى على حساب الأراضي العربية
وزير الإسكان: منصة مصر العقارية بدأت المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

الصراع يشتعل على بطاقة التأهل الثانية للمجموعة الثانية بأمم إفريقيا

منتخب جنوب أفريقيا
عبدالحكيم أبو علم

اشتعل الصراع علي البطاقة الثانية عن المجموعة الثانية التي ستتأهل الي دور الــ16 ببطولة امم افريقيا التي تقام حاليا في المغرب وتستمر حتي 18 يناير المقبل.

وحجز المنتخب الوطني بطاقة التأهل الأولي الي دور الـ16 عن المجموعة الثانية بعد الفوز في مباراتي زيمبابوي وجنوب افريقيا تاركا الصراع يشتعل ما بين جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

ويسعي منتخب جنوب إفريقيا لتأمين بطاقة تأهله عندما يواجه نظيره زيمبابوي، غدا الإثنين، في مدينة مراكش،  استهل المنتخب الجنوب أفريقي بقيادة مديره الفني البلجيكي هوجو بروس مشواره في البطولة بالفوز 2 / 1 على أنجولا قبل أن يسقط في فخ الخسارة أمام مصر بهدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من ركلة جزاء، لينتزع الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة وأولى بطاقات التأهل لدور الـ16 رغم خوض اللقاء بعشرة لاعبين لأكثر من شوط كامل بعد طرد الظهير الأيمن محمد هاني.

أما منتخب زيمبابوي بقيادة مديره الفني الروماني، ماريو مارينيكا، فقد خسر في الجولة الأولى بسيناريو مؤلم أمام مصر بنتيجة 1 / 2 بهدف سجله صلاح أيضا في الوقت بدل الضائع، ليقلب الطاولة على زيمبابوي التي لم تنجح في الحفاظ على تقدمها بهدف.

وفي الجولة الثانية انتزع منتخب زيمبابوي نقطة ثمينة بالتعادل 1 / 1 أمام أنجولا، ويدخل مواجهة منتخب "بافانا" رافعا شعار لا بديل عن الفوز، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ربما تمنحه بطاقة التأهل المباشر للدور الثاني لأول مرة في تاريخه أو المنافسة على إحدى بطاقات أفضل ثوالث في المجموعات الست للبطولة.

في الجهة الأخرى فإن منتخب جنوب أفريقيا، المتأهل لكأس العالم 2026، يسعى لتضميد جراحه والحفاظ على كبريائه بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام مصر، ويتسلح "بافانا بافانا" بخبراته العريضة في كأس الأمم حيث سبق أن توج باللقب مرة واحدة عندما استضاف البطولة في عام 1996 إضافة إلى فضية النسخة التالية 1998 ببوركينا فاسو وبرونزية النسخة الماضية 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار.

ويتسلح منتخب زيمبابوي بأسلحة مميزة في خط الهجوم مثل الثنائي نوليدج موسونا وماكولي بون مع لاعب الوسط النشيط برانس دوبي.

في الجهة الأخرى، يملك هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا عناصر مميزة فنيا في مختلف الخطوط بدءا من حارس المرمى رونوين ويليامز مرورا بظهيري الجنب خوليسو موداو يمينا وأوبري موديبا يسارا، وصخرة الوسط تيبوهو موكوينا، ورأس الحربة لايلي فوستر، مهاجم بيرنلي الإنجليزي، والجناحين تشيبانج موريمي وأوزوين أبوليس.

وقبل هذه المواجهة التقى الفريقان في 19 مباراة ودية ورسمية، كانت كفة جنوب أفريقيا الأرجح نسبيا بالفوز 8 مرات مقابل 7 انتصارات لزيمبابوي وكان التعادل حاضرا في 4 مواجهات أخرى.

