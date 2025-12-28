قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
حبشي يصدق على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة في بورسعيد وبورفؤاد
لافروف يفتح النار على بروكسل: الاتحاد الأوروبي هو العقبة الكبرى أمام السلام
جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز لسماع المرافعات
الدائرة الثامنة بالجيزة تشهد إقبالاً في التصويت بـ إعادة انتخابات النواب
نشاط غير استثنائي.. بركان «إتنا» يثور والمُتزلجون يستمتعون بالمشهد على المنحدرات | شاهد
مهند العكلوك: نتنياهو يريد تحقيق حلم إسرائيل الكبرى على حساب الأراضي العربية
وزير الإسكان: منصة مصر العقارية بدأت المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إنبي والبنك الأهلي في كأس مصر

محمد سمير

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة الشوط الأول من مواجهة إنبي والبنك الأهلي، المقامة حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في لقاء اتسم بالندية والحذر التكتيكي من جانب الفريقين.

وجاءت مجريات الشوط الأول متوازنة إلى حد كبير، حيث انحصر الصراع في منطقة وسط الملعب، مع محاولات محدودة من الطرفين لفرض السيطرة وتهديد المرمى، دون نجاح في ترجمة الفرص القليلة التي أتيحت إلى أهداف.

ودخل فريق إنبي اللقاء ساعيًا لاستكمال مشواره في البطولة بعد عبوره المقاولون العرب في دور الـ32 بهدف قاتل، واعتمد الفريق البترولي على الانتشار الجيد والتحولات السريعة، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن لاعبيه أمام التنظيم الدفاعي الجيد للبنك الأهلي.

في المقابل، ظهر البنك الأهلي بشكل منضبط دفاعيًا، مع الاعتماد على غلق المساحات والضغط على حامل الكرة، ومحاولة استغلال الكرات المرتدة، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى إنبي خلال النصف الأول من اللقاء.

وشهد الشوط الأول بعض الالتحامات القوية في وسط الملعب، في ظل رغبة كل فريق في فرض إيقاعه مبكرًا، إلا أن الحذر الدفاعي كان العنوان الأبرز، خاصة مع إدراك الفريقين لأهمية اللقاء وصعوبة التعويض في الأدوار الإقصائية.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني تغييرات فنية من جانب الجهازين الفنيين، بحثًا عن فك شفرة التعادل السلبي وخطف هدف يمنح أحد الفريقين بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

كاتدرائية مار جرجس تحتضن تسبحة كيهك لأطفال المرحلة الابتدائية | صور

إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة.. حصاد أداء الجامعات التكنولوجية خلال عام 2025

رئيس جامعة المنصورة يؤكد الالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط الامتحانية

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

