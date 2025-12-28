التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إنبي والبنك الأهلي في كأس مصر

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة الشوط الأول من مواجهة إنبي والبنك الأهلي، المقامة حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في لقاء اتسم بالندية والحذر التكتيكي من جانب الفريقين.

وجاءت مجريات الشوط الأول متوازنة إلى حد كبير، حيث انحصر الصراع في منطقة وسط الملعب، مع محاولات محدودة من الطرفين لفرض السيطرة وتهديد المرمى، دون نجاح في ترجمة الفرص القليلة التي أتيحت إلى أهداف.

ودخل فريق إنبي اللقاء ساعيًا لاستكمال مشواره في البطولة بعد عبوره المقاولون العرب في دور الـ32 بهدف قاتل، واعتمد الفريق البترولي على الانتشار الجيد والتحولات السريعة، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن لاعبيه أمام التنظيم الدفاعي الجيد للبنك الأهلي.

في المقابل، ظهر البنك الأهلي بشكل منضبط دفاعيًا، مع الاعتماد على غلق المساحات والضغط على حامل الكرة، ومحاولة استغلال الكرات المرتدة، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى إنبي خلال النصف الأول من اللقاء.

وشهد الشوط الأول بعض الالتحامات القوية في وسط الملعب، في ظل رغبة كل فريق في فرض إيقاعه مبكرًا، إلا أن الحذر الدفاعي كان العنوان الأبرز، خاصة مع إدراك الفريقين لأهمية اللقاء وصعوبة التعويض في الأدوار الإقصائية.

ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني تغييرات فنية من جانب الجهازين الفنيين، بحثًا عن فك شفرة التعادل السلبي وخطف هدف يمنح أحد الفريقين بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.