جينيفر لورنس تصف ما يحدث في غزة بـ “الإبادة الجماعية” خلال مهرجان سان سباستيان

أدلت الممثلة الأمريكية جينيفر لورنس بتصريحات قوية حول القضية الفلسطينية خلال مشاركتها في مهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي في إسبانيا، حيث وصفت ما يجري في غزة بأنه “ليس أقل من إبادة جماعية” ودعت إلى إنهاء المأساة الإنسانية هناك.

وقالت جينيفر لورنس، خلال مؤتمر صحفي عقب تسلّمها جائزة دونستيا عن مجمل مسيرتها الفنية، إنها تشعر بـ“الرعب” مما يحدث، مؤكدة أن صور ومعاناة الأطفال الفلسطينيين تفطر قلبها وتثير خوفها على مستقبل أبنائها وجميع أطفال العالم.

وأضافت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار أن ما يجري في الساحة السياسية الأمريكية من “غياب للنزاهة وتطبيع للأكاذيب” يفاقم من حجم المأساة، مشيرة إلى أن تجاهل الحقائق قد يرسّخ لدى الأجيال القادمة تقبّل الظلم كأمر طبيعي.

وشددت جينيفر لورنس على أن الفنانين لا ينبغي أن يتحملوا وحدهم عبء مواجهة القضايا السياسية، لافتة إلى أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على القادة وصناع القرار، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن على المشاهير استخدام أصواتهم للفت الانتباه إلى المظالم الإنسانية.

وجاءت تصريحات جينيفر لورنس في وقت أثارت فيه تصريحات العديد من الفنانين العالميين جدلاً واسعاً بشأن الموقف من الحرب على غزة، مما جعل من حضورها في المهرجان حدثًا ثقافيًا وسياسيًا على حد سواء.



وجاءت مشاركة جينيفر لورنس في مهرجان سان سباستيان لتقديم فيلمها الجديد “Die, My Love” المقتبس عن رواية للكاتبة أريانا هارويكز، كما تم تكريمها خلال المهرجان بمنحها جائزة دونستيا، وهي أرفع جائزة في المهرجان وتُمنح تكريمًا لمسيرة الفنانين العالمية، تقديرًا لمساهمتها البارزة في صناعة السينما.