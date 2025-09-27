سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة

تستعد سيلينا جوميز لدخول القفص الذهبي مع المنتج الموسيقي بيني بلانكو، في حفل زفاف يُقام اليوم السبت، بمدينة سانتا باربارا في كاليفورنيا، وسط أجواء من السرّية الفائقة والتكتم الإعلامي.

منذ إعلان خطوبتهما في ديسمبر 2024 عبر انستجرام، والعالم يتابع قصة الحب التي جمعت بين سيلينا جوميز وبيني بلانكو، التي امتدت لتشمل تعاونات فنية وموسيقية عززت من قوة العلاقة بينهما.



وقد حرص الثنائي على الإبقاء على تفاصيل الزفاف بعيدًا عن الأضواء، إلا أن عدسات الصحافة رصدت خيمة بيضاء ضخمة وأجواء تحضيرية مميزة في موقع الحفل.

الحفل يُتوقع أن يستقبل أكثر من 170 ضيفًا من أبرز النجوم والأصدقاء المقربين، من بينهم تايلور سويفت، وباريس هيلتون، إضافة إلى زملاء سيلينا في مسلسل Only Murders in the Building مثل مارتن شورت وستيف مارتن، حيث أُعلن أن مارتن شورت سيتولى دور “حامل الخواتم” في لمسة مميزة من الثنائي.

سيلينا جوميز التي احتفلت مؤخرًا بوداع العزوبية على يخت فاخر مع صديقاتها في المكسيك، بدت متحمسة لخوض هذه المرحلة الجديدة في حياتها.

وقد صرّحت في مقابلات سابقة أنها تعيش أجمل فتراتها وأن التحضيرات تسير بسلاسة، مؤكدة أن الحفل سيكون مليئًا بالحب والبهجة.

وبينما يترقب الجمهور الصور الرسمية والإطلالات الأولى للعروس بفستانها الأبيض، يبقى زفاف سيلينا جوميز واحدًا من أبرز أحداث العام وأكثرها تداولًا في الوسط الفني والإعلامي.