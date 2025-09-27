تفاصيل ورش مهرجان "دي-كاف" الفنية ضمن فعاليات دورته الـ 13

ينظم مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، والذي يعقد في الفترة من 1 إلى 26 أكتوبر، سلسلة ورش عمل مكونة من 6 ورش فنية متنوعة مقدمة للمتخصصين والمهتمين بالفنون الأدائية والبصرية والموسيقية، بمشاركة فنانين من مصر، كندا، إسبانيا، النمسا، سويسرا، وفرنسا.

تبدأ سلسلة ورش المهرجان بورشة "الخزف اليدوي والتجريد"، للفنانين بسمة أسامة ومحمد أبوزيد، من (كندا/ مصر)،على مدار 5 أيام خلال الفترة من 4 لـ 7 أكتوبر ، بالإضافة إلى يوم 13 أكتوبر، داخل ورشة أبوزيد للخزف.

وتهدف الورشة إلى استكشاف أساليب التشكيل اليدوي في الخزف مع الاهتمام بالأشكال التجريدية. سيُشكل المشاركون قطعهم يدويًا باستخدام طريقة اللف (Coiling)، وستدور المناقشات والتمارين الجماعية حول استكشاف فن التجريد.وتشترط الورشة مشاركة ذوي الخبرة والمعرفة المتقدمة في صناعة الخزف.

تأتي الورشة بمزيج من الخبرات المصرية والكندية، حيث تجمع بين رؤية الفنانة بسمة أسامة المقيمة في مونتريال والتي تستلهم أعمالها من تداخل ذاكرتها المصرية مع واقعها الكندي، وبين خبرة الفنان محمد أبوزيد الذي نشأ في قرية تونس بالفيوم، ليطور أسلوبًا يمزج بين التراث المصري والتقنيات العالمية، مستلهمًا من تنوع البيئة الطبيعية المصرية.

ويقدم المهرجان للموسيقيين والراقصين والفنانين المهتمين بالعمليات الفنية والتقنية، ورشة عمل مكثفة مدتها 4 ساعات بعنوان "إلكتروفلامنكو 3.0"، للفنانين دانيال مونوز، خوان خيمينيز، باولا كوميتري، بدعم من سفارة إسبانيا، وذلك يوم 3 أكتوبر، داخل ساحة روابط للفنون. وتكشف الورشة

عن تقاليد الفلامنكو ويعيد تقديمها في إطار معاصر.

وينظم المهرجان على مدار ٣ أيام، ورشة بعنوان حركة: "تضاريس حسية.. دراماتورجيا عن الأجساد العارفة"، للفنانة النمساوية إنغيه جابماير، وذلك خلال الفترة من ٩ لـ ١١ أكتوبر، داخل ستوديو عماد الدين. وتهدف الورشة إلى تعميق الوعي بأجسادنا، وتسليط الضوء على تعبيراته الشعرية، ومراقبة الدراماتورجيا التي تتكشف مع الوقت. الورشة بدعم من سفارة النمسا.

وللفنانين المسرحيين المحترفين، يقدم المهرجان لهم ورشة مكثفة على مدار 10 أيام، بعنوان "استخدام أدوات بحث العلوم الاجتماعية لخلق عرض مسرحي"، للمدربة الروندية كارول أومولينجا كاريميرا من مركز إيشيو للفنون، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 29 أكتوبر، داخل مقر مهرجان دي-كاف في منطقة وسط البلد.

وتهدف الورشة استكشاف المشاريع والمنهجيات الثقافية القادرة على بناء الروابط الاجتماعية، وتسليط الضوء على العلاقة التبادلية بين البحث والإبداع والإنتاج وتجربة الجمهور.

تُعد الورشة جزءًا من مشروع "كايرو- كيغالي إكسبرس"، وهو تعاون بين "المشرق للإنتاج" و"مركز إيشيو للفنون"، وبدعم من الصندوق العربي للثقافي والفنون "أفاق" من خلال منحة من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

كما ينظم المهرجان ورشة بعنوان "صناعة نصوص العروض الأدائية: كولاج ومقتطفات وكتابة"، للمخرج والمؤلف السويسري إريك ألتورفر، خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر، داخل عمارة الشوربجي بدعم من مؤسسة برو هيليفيتا.



تستهدف الورشة المخرجين المسرحيين والدراماتورج وكتّاب المسرح والشعراء والفنانين التشكيليين المحترفين ممن سبق لهم تقديم عروض أو أعمال مسرحية، أو نشر كتاباتهم، أو عرض أعمالهم الفنية. وتهدف إلى استكشاف كيفية تفاعل قصاصات من نصوص تنتمي إلى أزمنة ومصادر مختلفة لتشكيل حوار إبداعي جديد.

ويختتم المهرجان سلسلة الورش بورشة من فرنسا بعنوان: هل تبقى أي مساحة للفن في الأماكن العامة؟، والتي تقام خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٦ أكتوبر، داخل ستوديو عماد الدين، تحت إشراف الفنانين غابرييلا تشيريهاتي (من المجر) وياكوبو فولجي (من إيطاليا)، والثنائي مقيم في فرنسا وناشطين في مجال الإبداع في الفضاء العام لأكثر من خمسة عشر عامًا.

ويستضيف المهرجان مختبرًا مفتوحًا للفنانين المصريين والمتوسطيين، بهدف استكشاف إمكانات الفن في الفضاء العام، كجزء من "الملتقى الدولي الفنون العربية المعاصرة".

