وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص

أحمد إبراهيم

كشف الفنان محمد ثروت حقيقة تعرض ابنه المخرج أحمد الى إصابة فى قدمها بعد ظهوره المقلق فى إحدى بروفات حفل والده وقدمه فى جبيرة. 

وقال محمد ثروت فى تصريح لصدى البلد : ابنى بخير وليس مصابا فى قدمه وما ظهر به واسيلة مساعدة للقدم فقط. 

محمد ثروت يحيي احتفلات أكتوبر 

من ناحية أخرى يحيي الفنان محمد ثروت احتفالية انتصارات السادس من أكتوبر ، يوم الاتنين المقبل ، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو علاء عبد السلام ، تقام الاحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

 كان قد أحيا الفنان الكبير محمد ثروت احتفالية المولد النبوي الشريف ، في بداية شهر سبتمبر ، وسط تفاعل جماهيري لافت بدار الأوبرا المصرية ، اعتلي المطرب محمد ثروت خشبة المسرح الكبير ليبدأ فقرته في الإحتفالية ، مستهلا الحفل بتقدم انشودة " طلع البدر علينا" التي تفاعل معاها الحضور بحفاؤة كبيرة و ذلك بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

حرص وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو و وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي علي حضور احتفالية المولد النبوي الشريف التي أقامتها دار الأوبرا المصرية ، يحيي النجم محمد ثروت لإحياء الجزء الثاني من الحفل ، ليطربهم و يطرب الحضور بمجموعة من الأناشيد و الأغاني الروحانية اختفاء بالمناسبة العطرة.

و جاءت الإحتفالية ضمن برنامج الفاعليات الذي تنظمه وزارة الثقافة و دار الأوبرا للاحتفاء بالمناسبات الدينية بهدف تعزيز الهوية و عرض جانباً من الإبداع الروحاني لأمة سعيا لتعميق الارتباط بالفيلم النبيلة التي تحث علي الوحدة و التضامن و إبراز للدور الحضاري في نشر رسائل السلام و المحبة.

محمد ثروت أحمد ثروت المخرج أحمد ثروت الفنان محمد ثروت أغانى محمد ثروت

