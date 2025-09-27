بعد اختياره بالإسكندرية السينمائي.. فداء الشندويلي: الأزهر طلب مني كتابة فيلم المنبر.. خاص

أعرب المؤلف فداء الشندويلي عن سعادته باختيار فيلمه “المنبر” للمشاركة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط المقرر إقامته فى الفترة من 2 الى 6 أكتوبر المقبل.

وقال فداء الشندويلي فى تصريح خاص لصدى البلد : “المنبر” فيلم روائي تاريخي وليس وثائقيا كما يردد البعض وهو أول عمل يبرز دور الأزهر الشريف الوطني والديني وهو ما يظهر من خلال الأحداث التي تقدم بالعمل.

وأضاف فداء الشندويلي: فكرة الفيلم تم طرحها من جانب الأزهر الشريف، وكان التفكير في تقديم أول فيلم سينمائي روائي عن الأزهر الشريف، وجمعتني عدة جلسات مع الدكتور أحمد الطيب فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، وكانت تجمعني به علاقة عمل من قبل، وهو رشحني لكتابة الفيلم، وعقدت جلسة للوقوف على الخطوط العريضة للعمل، والفكرة العامة للفيلم كونه أول عمل سينمائي يتحدث عن الأزهر الشريف ويبرز دوره التنويري والوطني، وقمت بكتابة الفكرة كاملة وطرحتها على شيخ الأزهر فى جلسة عمل مطولة، وكان حاضرا في الجلسة كل من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية، وعدد من شيوخ الأزهر، وقد لقت الفكرة العامة استحسان الجميع، وبعدها بدأت في كتابة السيناريو الخاص بالعمل.

أحمد حاتم بطل فيلم المنبر

ويخوض أحمد حاتم هذا الفيلم الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

يستعرض فيلم المنبر وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.