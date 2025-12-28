قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سندرلاند يتعادل مع ليدز يونايتد 1-1 في الدوري الإنجليزي
أخبار السيارات| فورد توروس 2026 الفيس ليفت .. فحوصات أساسية للعربيات خلال الشتاء
ما وراء الصناديق.. الساعات الأخيرة ترسم ملامح جولة الإعادة
القبض على شخص بحوزته أموالا وبطاقات شخصية للناخبين في سوهاج
تفاصيل إصابة ثنائي الزمالك في مباراة بلدية المحلة بـ كأس مصر
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026
قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية
أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية
وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد
الداخلية السورية: عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ما وراء الصناديق.. الساعات الأخيرة ترسم ملامح جولة الإعادة

الانتخابات
الانتخابات
الديب أبو على

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، مع دخول جولة الإعادة يومها الثاني والأخير في الدوائر الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، تحول المشهد الانتخابي بشكل واضح من مرحلة الحشد الكمي واستعراض القوة العددية إلى مرحلة الحسابات الدقيقة للعائد التصويتي وإدارة الفارق، في مؤشر يعكس اقتراب لحظة الحسم وتبلور موازين القوى على الأرض.

وأظهرت المتابعات الميدانية في عدد من الدوائر التنافسية والساخنة، من بينها دوائر أبو حمص، الفيوم، طهطا، أخميم، قوص، نجع حمادي، والفتح، أن حملات المرشحين أعادت ضبط استراتيجياتها مع تقدم ساعات اليوم الثاني، بالاعتماد على ما يمكن وصفه بـ«الحشد الانتقائي»، حيث انصب التركيز على ضمان نزول الكتل التصويتية المضمونة التي امتنعت أو ترددت في اليوم الأول، بدلًا من محاولة اجتذاب كتل جديدة واسعة يصعب حشدها في هذه المرحلة المتأخرة.

وسجل المتابعون بروزًا ملحوظًا لظاهرة «التصويت التحصيلي»، خاصة في الدوائر الريفية ومتعددة المقاعد، إذ اتجه قطاع من الناخبين إلى التصويت لصالح المرشح الأقرب للفوز وفق القراءة الواقعية لمؤشرات اليوم الأول، وليس بالضرورة المرشح الأكثر تفضيلًا سياسيًا أو عائليًا، وهو سلوك يعكس حالة من الإرهاق الانتخابي الناتج عن تكرار جولات الإعادة وتراجع الرغبة في المغامرة التصويتية.

ومع اقتراب موعد إغلاق لجان الاقتراع، رُصد تراجع نسبي في الكثافات العامة أمام بعض اللجان، قابله ارتفاع ملحوظ في فعالية التصويت داخلها، حيث فضل الناخبون أداء واجبهم الانتخابي بأقل كلفة زمنية ممكنة، في ظل فتور عام تجاه مظاهر الاستعراض والحشد الجماهيري، بما يؤكد انتقال الناخب من التفاعل الرمزي إلى السلوك العملي المباشر.


وعلى مستوى الانضباط العام، استمرت حالة الالتزام النسبي داخل محيط اللجان الانتخابية، مع غياب شبه كامل للدعاية المخالفة داخل نطاق المراكز، في مقابل استمرار أنماط الحشد غير المباشر في القرى والمربعات السكنية البعيدة عن المقار، دون رصد تدخل مباشر يؤثر على سير العملية التصويتية داخل اللجان.

تراجع حدة الاستقطاب والتوتر بين أنصار المرشحين


كما لوحظ تراجع حدة الاستقطاب والتوتر بين أنصار المرشحين مقارنة بالفترات المماثلة من اليوم الأول، وهو ما يشير إلى دخول القواعد الجهوية والعائلية مرحلة الفرز الذهني المبكر، بعد أن أصبحت اتجاهات الفوز والخسارة أكثر وضوحًا، الأمر الذي حدّ من فرص الاحتكاك دون أن ينهي المنافسة على الأصوات المتبقية.


وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أن الساعات الأخيرة من جولة الإعادة تمثل العامل الحاسم في عدد من الدوائر التي لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، مشددًا على أن الفيصل الحقيقي في هذه المرحلة لن يكون حجم الحشد الظاهر أو كثافة المشهد الخارجي، بل قدرة كل مرشح على إدارة اللحظات الأخيرة بكفاءة تنظيمية وتحويل الشعبية الكامنة إلى أصوات فعلية داخل صناديق الاقتراع.

مرحلة الحشد الكمي الدوائر التنافسية والساخنة إغلاق لجان الاقتراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

دواجن بيضاء

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد.. اعرف وصلت كام؟

صورة ارشيفية

شعبة الذهب: قفزة قوية بالأسعار .. زيادة 265 جنيهًا ومكاسب 4.5% خلال أسبوع

ترشيحاتنا

عملية جراحية بطنطا

صحة الغربية تعلن نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام

رئيس جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات كليات الأهلية .. صور

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يترأس اجتماع المجلس التنفيذي.. وهذه أبرز المناقشات| صور

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: لغة الحوار

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: 2025 في إفريقيا .. عام التحولات الكبرى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

المزيد