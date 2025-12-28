الأسطورة أندريس إنييستا يحصد جائزة المسيرة تقديرا لمشواره الكروي الكبير من جلوب سوكر

حصد الأسطورة أندريس إنييستا لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق جائزة 'المسيرة' تقديراً لمشواره الكروي الكبير، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

البرتغالي فيتينها جائزة أفضل لاعب خط وسط

حصد البرتغالي فيتينها جائزة أفضل لاعب خط وسط في العالم 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

منتخب البرتغال أفضل منتخب

وحصد منتخب البرتغال جائزة أفضل منتخب في العالم 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

ديزيريه دوي لاعب باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب صاعد

وحصد الفرنسي ديزيريه دوي لاعب باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

وتشمل النسخة الحالية توزيع جوائز لنحو 15 فئة رئيسية، منها 9 فئات كانت مفتوحة لتصويت الجمهور حتى 27 نوفمبر، قبل انطلاق الجولة الثانية لتحديد الفائزين بين 3 و11 ديسمبر الجاري، مع اعتماد النتائج على تصويت الجماهير ولجنة تحكيم "جلوب سوكر".

لجنة التحكيم

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أساطير كرة القدم العالمية، أبرزهم: المدرب الإيطالي مارشيلو ليبي، وفرانشيسكو توتي قائد روما التاريخي، والحارس الإسباني إيكر كاسياس، ونجم ريال مدريد وبرشلونة السابق لويس فيجو.