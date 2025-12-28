قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تفعل إذا لحقت الإمام في الركوع؟ افعل 3 أمور تُحتسب لك بها ركعة كاملة
عالم أزهري يوضح: الرجل له عدة مثل المرأة بعد الطلاق في حالتين
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
رياضة

الأسطورة أندريس إنييستا يحصد جائزة المسيرة تقديرا لمشواره الكروي الكبير من جلوب سوكر

أندريس إنييستا
أندريس إنييستا
إسلام مقلد

حصد الأسطورة أندريس إنييستا لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق جائزة 'المسيرة' تقديراً لمشواره الكروي الكبير، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

البرتغالي فيتينها جائزة أفضل لاعب خط وسط

حصد البرتغالي فيتينها جائزة أفضل لاعب خط وسط في العالم 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

منتخب البرتغال أفضل منتخب 

وحصد منتخب البرتغال جائزة أفضل منتخب في العالم 2025، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

 ديزيريه دوي لاعب باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب صاعد

وحصد الفرنسي ديزيريه دوي لاعب باريس سان جيرمان جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2025 في نسخته الـ16 في فندق أتلانتس ذا رويال بمدينة دبي الإماراتية.

وتشمل النسخة الحالية توزيع جوائز لنحو 15 فئة رئيسية، منها 9 فئات كانت مفتوحة لتصويت الجمهور حتى 27 نوفمبر، قبل انطلاق الجولة الثانية لتحديد الفائزين بين 3 و11 ديسمبر الجاري، مع اعتماد النتائج على تصويت الجماهير ولجنة تحكيم "جلوب سوكر".

لجنة التحكيم

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أساطير كرة القدم العالمية، أبرزهم: المدرب الإيطالي مارشيلو ليبي، وفرانشيسكو توتي قائد روما التاريخي، والحارس الإسباني إيكر كاسياس، ونجم ريال مدريد وبرشلونة السابق لويس فيجو.

أندريس إنييستا الأسطورة أندريس إنييستا برشلونة منتخب إسبانيا جائزة المسيرة جوائز جلوب سوكر 2025

