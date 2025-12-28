توافد أهالي دمنهور على لجان الإعادة بانتخابات النواب بالبحيرة

شهدت لجان التصويت بمركز دمنهور إقبالًا ملحوظًا من المواطنين خلال جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، حيث توافد الأهالي على اللجان منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس لجنة 48 بقرية قراقص الشهيد طيار عمر نعيم، المستشار محمد الزهيري، بأن عملية التصويت تسير بشكل منتظم وهادئ، وسط التزام كامل بالإجراءات القانونية والتنظيمية، مؤكدًا عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأضاف أن الإقبال يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى استمرار عمل اللجنة لاستقبال الناخبين وتيسير إجراءات التصويت حتى المواعيد المقررة.