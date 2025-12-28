قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
حبشي يصدق على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة في بورسعيد وبورفؤاد
لافروف يفتح النار على بروكسل: الاتحاد الأوروبي هو العقبة الكبرى أمام السلام
جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز لسماع المرافعات
الدائرة الثامنة بالجيزة تشهد إقبالاً في التصويت بـ إعادة انتخابات النواب
نشاط غير استثنائي.. بركان «إتنا» يثور والمُتزلجون يستمتعون بالمشهد على المنحدرات | شاهد
مهند العكلوك: نتنياهو يريد تحقيق حلم إسرائيل الكبرى على حساب الأراضي العربية
وزير الإسكان: منصة مصر العقارية بدأت المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية
توك شو

محافظ البحيرة: المرأة البحراوية تتصدر مشهد الانتخابات منذ الصباح الباكر

منار عبد العظيم

واصلت محافظة البحيرة، اليوم، أعمال اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وسط انتظام كامل للعملية الانتخابية وتنسيق مكثف بين الجهات المعنية، مع توافد ملحوظ للناخبين على اللجان منذ الساعات الأولى.

غرفة الشبكة الوطنية مركز إدارة العملية الانتخابية

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن غرفة الشبكة الوطنية للسلامة تمثل مركز إدارة الأحداث داخل المحافظة، حيث يتم من خلالها متابعة العملية الانتخابية بشكل متكامل ومنظم، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي مستجدات.

تنسيق كامل بين الجهات المعنية

وأوضحت محافظ البحيرة، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن غرفة التحكم والسيطرة تضم ممثلين عن جميع الجهات المشاركة في العملية الانتخابية، بحيث يدير كل مسؤول قطاعه من داخل الغرفة، ما يسمح بالتدخل الفوري والتعامل السريع مع أي طارئ، ويعكس تكاتف مؤسسات الدولة على أرض المحافظة.

إقبال ملحوظ للناخبين

وأشارت إلى أن المشهد الانتخابي يشهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، وسط حالة من الالتزام والتنظيم داخل اللجان، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وأكدت محافظ البحيرة أن المرأة البحراوية تتصدر مشهد المشاركة الانتخابية منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى الأوقات المتأخرة، بالتنسيق المستمر مع فرع المجلس القومي للمرأة، موضحة أن المرأة تمثل المحرك الرئيسي للحشود والمشاركة الإيجابية داخل اللجان الانتخابية.

محافظة البحيرة انتخابات مجلس النواب الانتخابات

