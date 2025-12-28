قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
وزير الداخلية يهنئ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة العام الميلادي الجديد

أ ش أ

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

وقال وزير الداخلية، في برقيته: "بمناسبة إشراقة العام الميلادي الجديد، يطيبُ لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، وإننا إذ نُثَمن الجهود المخلصة التي تبذلها مؤسستنا التشريعية العريقة في تدعيم ركائز دولة القانون، وتعـزيز مسيرة البناء والتنمية الشاملة بما يحقق تطلعات الشعب المصري العظيم، نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً لنبتهل للمولى، جلت قدرته، أن يحفظ مصرنا ويؤيدها بنصره، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

كما بعث اللواء محمود توفيق برقية تهنئة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بذات المناسبة، قال فيها:  "يُسعدني أن أبعث لسيادتكم ولجميع السادة أعضاء مجلسكم المُوقر بصادق التهاني والأمنيات، بمناسـبة حلول العام الميلادي الجديد، راجياً من الله العزيز القدير، التوفيق والسداد لمسيرة مؤسساتنا التشريعية المعطاءة، لمواصلة تدعيم ركائز الدولة المصرية".

وأضاف: "إننا إذ نسـتلهم من احتفالنا بعام ميلادي جديد، الأمل في غدٍ مفعم بالطموحات ومشرق بالاستقرار، لنتوجه بخالص الدعـاء بأن يحفظ الله مصرنا الغالية، ويجعلها على مر الزمان، منارةً تهدي الإنسانية لقيم العدالة والحضارة والنماء".
 

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب العام الميلادى الجديد المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ

