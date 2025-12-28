وزير الداخلية يهنئ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة العام الميلادي الجديد

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

وقال وزير الداخلية، في برقيته: "بمناسبة إشراقة العام الميلادي الجديد، يطيبُ لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، وإننا إذ نُثَمن الجهود المخلصة التي تبذلها مؤسستنا التشريعية العريقة في تدعيم ركائز دولة القانون، وتعـزيز مسيرة البناء والتنمية الشاملة بما يحقق تطلعات الشعب المصري العظيم، نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً لنبتهل للمولى، جلت قدرته، أن يحفظ مصرنا ويؤيدها بنصره، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

كما بعث اللواء محمود توفيق برقية تهنئة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بذات المناسبة، قال فيها: "يُسعدني أن أبعث لسيادتكم ولجميع السادة أعضاء مجلسكم المُوقر بصادق التهاني والأمنيات، بمناسـبة حلول العام الميلادي الجديد، راجياً من الله العزيز القدير، التوفيق والسداد لمسيرة مؤسساتنا التشريعية المعطاءة، لمواصلة تدعيم ركائز الدولة المصرية".

وأضاف: "إننا إذ نسـتلهم من احتفالنا بعام ميلادي جديد، الأمل في غدٍ مفعم بالطموحات ومشرق بالاستقرار، لنتوجه بخالص الدعـاء بأن يحفظ الله مصرنا الغالية، ويجعلها على مر الزمان، منارةً تهدي الإنسانية لقيم العدالة والحضارة والنماء".

