150 ألف جنيه وغلق المدرجات.. أزمة جديدة تضرب الإسماعيلي قبل لقاء البنك الأهلي
ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر
بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
حكم استخدام شبكة إنترنت الجيران .. غير جائز حتى لو بدون كلمة مرور
بمشاركة الأهلي والزمالك .. مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
اليوم.. بيراميدز يغادر إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص
منتخب مصر للشباب يخسر أمام اليابان بثنائية في افتتاح مشواره بكأس العالم
أدعية الرسول في الفجر .. 6 أذكار يغفل الكثيرون فضلها للرزق والنجاة
مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»
انقطاع الكهرباء عن 177 منطقة أوكرانية.. و«زيلينسكي» يعلن حصوله على أسلحة من إسرائيل
«عربيته اتعجنت» .. تفاصيل حادث أحمد السقا وآخر تطورات حالته الصحية
عبد الفتاح تركي

نجا النجم أحمد السقا من حادث سير خطير أثناء توجهه إلى الإسكندرية، وأسفر الحادث عن إصابته ببعض الكدمات الطفيفة، قبل أن يعود إلى منزله سالمًا بعد الاطمئنان على حالته الصحية في المستشفى. وكان السقا برفقة سائقه الذي لم يتعرض لأي إصابات.

وكشف مدير أعمال أحمد السقا، في تصريحات صحفية، أن السيارة اصطدمت بحجر ضخم أو صبّة خرسانية على الطريق، مشيرًا إلى أن الفنان أجرى فحوصات طبية شاملة للاطمئنان على سلامته، وسيقضي فترة راحة قصيرة قبل استئناف بروفات مسرحيته الجديدة.

أحمد السقا

وفي تصريحات صحفية كشف مدير أعمال أحمد السقا، أن الفنان بخير، ولم يُصب بالجروح أو الكسور، لكن السيارة اصطدمت بحجر ضخم أو صبّة خرسانية على الطريق، وذهب السقا إلى الطبيب للاطمئنان على حالته، ثم عاد إلى منزله.

جائزة أحمد السقا

في سياق آخر حصد النجم أحمد السقا جائزة أفضل ممثل سينما بتصويت الجمهور عن فيلم أحمد وأحمد الذي يعرض بالسينمات حاليًا وتجاوزت ايراداته الـ 70 مليون جنيه، من مهرجان الفضائيات العربية، وذلك للمرة الثانية خلال 3 أيام فقط حيث حصد نفس الجائزة منذ أيام من حفل دير جيست. 

ويستعد أحمد السقا لتصوير فيلم هيروشيما خلال الأيام المقبلة والذي يتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال، بعد تعاونات سابقة ناجحة لهما أخرها فيلم أحمد وأحمد، ويعد “هيروشيما” من الأعمال السينمائية الضخمة المنتظرة، إذ تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، مع طابع أكشن مميز اعتاده جمهور أحمد السقا.

أحمد السقا

ومن المتوقع أن يضم الفيلم نخبة من النجوم إلى جانب السقا، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، علاء مرسى، ناهد السباعي، هدى الإتربي، وعدد كبير من الفنانين والشباب، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر وأحمد بدوي وزيد الكردي.

أبطال وقصة فيلم أحمد وأحمد

آخر أعمال أحمد السقا، فيلم «أحمد وأحمد» من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

