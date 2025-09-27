قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل فيريرا: المدرب تلقى عرضا أوروبيا ولكنه مستمر في الزمالك
ترامب يطلب من المحكمة العليا دراسة إلغاء حق الجنسية بالولادة
تعرف على مباريات اليوم الثاني من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح مع هند صبري
فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة
عماد الدين حسين: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تبث الأمل والطمأنينة
عمرو أديب: انسحاب الوفود من خطاب «نتنياهو» صفعة سياسية
طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: عملت تحول رقمي للقضايا المرفوعة أمام المحاكم وأخطرت الوزارات والمحافظات
ترامب : نجري مناقشات ملهمة للغاية مع مجتمع الشرق الأوسط بشأن غزة
باريس ..تهديدات بقتـ.ل قاضية حبس الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح مع هند صبري

أحمد السقا و هند صبري
أحمد السقا و هند صبري
أوركيد سامي

قال الفنان أحمد السقا إن المسرح له مكانة خاصة في قلبه منذ أن كان يدرس بمعهد الفنون المسرحية ، لذلك يستغل الفرص التي تسمح له بالعودة إليه.

و أضاف أحمد السقا في تصريحات صحفية :" الفنانة هند صبري عرضت  عليه المشاركة في عرض مسرحي يقوم ببطولتة مع بعض المواهب الشابة ، حيث  يقدمون عرضاً مسرحيا بعنوان " المسرح الخطير" و عندما قرأت النص الخاص به  أعجبت به وافقت علي الفور

أوضح السقا أن موافقته علي المشاركة في ذلك العرض المسرحي كان بدافع دعم الشباب في مشوارهم الفني هذا بجانب جبه الشديد للمسرح

المسرح الخطير : 


وتعرض مسرحية المسرح الخطير ،  الأول من شهر أكتوبر المقبل علي أحد المسارح بمدينة الشيخ زايد


فيلم هيرو شيما 


من جهة أخرى كان النجم أحمد السقا عاد لاستئناف نشاطه الفني يعد فتره من التوقف بسبب ازمتة الصحية التي كان يعاني منها مؤخراً ، حيث أخري جراحه سريعة بمنطقة الفك السفلي و التي تسببت في عدم قدرته علي الحديث و أكد علي تحسن حالتة الصحية و يعود لاستئناف نشاطه الفنية خلال الأيام القليلة القادمة

احمد السقا هند صبري اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

مسابقه الازهر للمعلمين

غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة

مغادرة الوفود الدبلوماسية لقاعة الأمم المتحدة قبيل إلقاء خطاب نتنياهو

مغادرة الوفود الدبلوماسية لقاعة الأمم المتحدة قبيل إلقاء خطاب نتنياهو

ترشيحاتنا

جهود محافظة اسوان

أخبارأسوان| إحتفال بيوم السياحة..وإزالة التعديات ورفع الإشغالات.. وتطبيق التوقيت الشتوى لغلق المحال

محافظة دمياط

عرض أزياء لكليتى الفنون التطبيقية والتربية النوعية بجامعةدمياط

محافظة دمياط

وفد هيئة تنشيط السياحة بالجيزة فى ضيافة مهرجان دمياط

بالصور

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

الدجاج
الدجاج
الدجاج

طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟.. ماذا يقول الطب وكيف تحافظ على صحتك؟

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة

فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد