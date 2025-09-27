أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح مع هند صبري

قال الفنان أحمد السقا إن المسرح له مكانة خاصة في قلبه منذ أن كان يدرس بمعهد الفنون المسرحية ، لذلك يستغل الفرص التي تسمح له بالعودة إليه.

و أضاف أحمد السقا في تصريحات صحفية :" الفنانة هند صبري عرضت عليه المشاركة في عرض مسرحي يقوم ببطولتة مع بعض المواهب الشابة ، حيث يقدمون عرضاً مسرحيا بعنوان " المسرح الخطير" و عندما قرأت النص الخاص به أعجبت به وافقت علي الفور

أوضح السقا أن موافقته علي المشاركة في ذلك العرض المسرحي كان بدافع دعم الشباب في مشوارهم الفني هذا بجانب جبه الشديد للمسرح

المسرح الخطير :



وتعرض مسرحية المسرح الخطير ، الأول من شهر أكتوبر المقبل علي أحد المسارح بمدينة الشيخ زايد



فيلم هيرو شيما



من جهة أخرى كان النجم أحمد السقا عاد لاستئناف نشاطه الفني يعد فتره من التوقف بسبب ازمتة الصحية التي كان يعاني منها مؤخراً ، حيث أخري جراحه سريعة بمنطقة الفك السفلي و التي تسببت في عدم قدرته علي الحديث و أكد علي تحسن حالتة الصحية و يعود لاستئناف نشاطه الفنية خلال الأيام القليلة القادمة