تعليم جنوب سيناء يتصدر الجمهورية في مسابقات المكتبات النموذجية

حصد تعليم جنوب سيناء مركزين متقدمين على مستوى الجمهورية في مسابقات المكتبات النموذجية، التي أُقيمت أوائل ديسمبر الجاري، بحضور لجنة تحكيم وزارية، في إنجاز جديد يعكس تميز الأنشطة الثقافية والمكتبية بالمحافظة.

وأعلن عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، حصول مدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة طور سيناء على المركز الأول جمهوريًا على مستوى المرحلة الثانوية، فيما فازت مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية في المسابقة نفسها.

وقدم مدير المديرية التهاني لأسرتي مدرستي الزهور الثانوية بنات ورفاعة الطهطاوي الابتدائية، ولإدارة طور سيناء التعليمية، ولتوجيه المكتبات وأخصائيي المكتبات، مشيدًا بجهودهم في دعم الأنشطة الثقافية والمكتبية داخل المدارس. وأكد أن المكتبات النموذجية تمثل شريكًا فاعلًا في العملية التعليمية، وتسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، فضلًا عن دورها في دعم الأنشطة الثقافية والإعلامية، وغرس حب القراءة والانتماء للهوية الوطنية.

ومن جانبه، أعرب سامي الجندي، مدير إدارة الشؤون التنفيذية، عن تهانيه لتوجيه المكتبات بديوان المديرية وإدارة طور سيناء التعليمية، موجهًا الشكر لمديرية التعليم على دعمها المستمر للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، ومؤكدًا الحرص على تنمية مهارات البحث والتفكير والإبداع لدى الطلاب.

كما أشادت لبنى نايل، موجه عام المكتبات بديوان المديرية، بالمستوى المتميز لمشاركات الطلاب، والدور الحيوي للمكتبات المدرسية في احتضان وتحفيز روح المبادرة، موجهة الشكر لقيادات تعليم جنوب سيناء ولموجهي وأخصائيي المكتبات، ومقدمة التهاني لأسرتي مدرستي الزهور الثانوية بنات ورفاعة الطهطاوي الابتدائية على تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.