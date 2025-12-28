قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
محافظات

تعليم جنوب سيناء يتصدر الجمهورية في مسابقات المكتبات النموذجية

ايمن محمد

حصد تعليم جنوب سيناء مركزين متقدمين على مستوى الجمهورية في مسابقات المكتبات النموذجية، التي أُقيمت أوائل ديسمبر الجاري، بحضور لجنة تحكيم وزارية، في إنجاز جديد يعكس تميز الأنشطة الثقافية والمكتبية بالمحافظة.

وأعلن عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، حصول مدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة طور سيناء على المركز الأول جمهوريًا على مستوى المرحلة الثانوية، فيما فازت مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية في المسابقة نفسها.

وقدم مدير المديرية التهاني لأسرتي مدرستي الزهور الثانوية بنات ورفاعة الطهطاوي الابتدائية، ولإدارة طور سيناء التعليمية، ولتوجيه المكتبات وأخصائيي المكتبات، مشيدًا بجهودهم في دعم الأنشطة الثقافية والمكتبية داخل المدارس. وأكد أن المكتبات النموذجية تمثل شريكًا فاعلًا في العملية التعليمية، وتسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، فضلًا عن دورها في دعم الأنشطة الثقافية والإعلامية، وغرس حب القراءة والانتماء للهوية الوطنية.

ومن جانبه، أعرب سامي الجندي، مدير إدارة الشؤون التنفيذية، عن تهانيه لتوجيه المكتبات بديوان المديرية وإدارة طور سيناء التعليمية، موجهًا الشكر لمديرية التعليم على دعمها المستمر للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، ومؤكدًا الحرص على تنمية مهارات البحث والتفكير والإبداع لدى الطلاب.

كما أشادت لبنى نايل، موجه عام المكتبات بديوان المديرية، بالمستوى المتميز لمشاركات الطلاب، والدور الحيوي للمكتبات المدرسية في احتضان وتحفيز روح المبادرة، موجهة الشكر لقيادات تعليم جنوب سيناء ولموجهي وأخصائيي المكتبات، ومقدمة التهاني لأسرتي مدرستي الزهور الثانوية بنات ورفاعة الطهطاوي الابتدائية على تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

جنوب سيناء تعليم مسابقة المكتبات طور سيناء

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

