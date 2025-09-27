قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ جائزة في هذه الحالات
فن وثقافة

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

قسم الفن

نجا الفنان أحمد السقا من حادث مروع تهشمت على أثره سيارته الخاصة أمس الجمعة، وكان برفقته السائق.

لم يصب سائق أحمد السقا بأذى، ونقلا إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهما وهو حاليا في منزلهم لقضاء فترة راحة قصيرة قبل العودة إلى بروفات مسرحيته الجديدة.


حصد النجم أحمد السقا جائزة أفضل ممثل سينما بتصويت الجمهور عن فيلم أحمد وأحمد الذي يعرض بالسينمات حالياً وتجاوزت ايراداته الـ 70 مليون جنيه، من مهرجان الفضائيات العربية، وذلك للمرة الثانية خلال 3  أيام فقط حيث حصد نفس الجائزة منذ أيام من حفل دير جيست.

ويستعد أحمد السقا لتصوير فيلم هيروشيما خلال الأيام المقبلة والذى يتعاون فيه مع المخرج أحمد نادر جلال،  بعد تعاونات سابقة ناجحة لهما أخرها فيلم أحمد وأحمد، ويعد "هيروشيما" من الأعمال السينمائية الضخمة المنتظرة، حيث تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، مع طابع أكشن مميز اعتاد عليه جمهور السقا.

ومن المتوقع أن يضم الفيلم نخبة من النجوم إلى جانب السقا،  ياسمين رئيس، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، علاء مرسى، ناهد السباعى،هدى الأتربى، وعدد كبير من الفنانين والشباب، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر وأحمد بدوى وزيد الكردى.

أبطال وقصة فيلم أحمد وأحمد
آخر أعمال أحمد السقا، فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.
تدور أحداث فيلم أحمد وأحمد فى إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد - أحمد السقا في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

أحمد السقا حادث أحمد السقا هند صبري

