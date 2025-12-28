قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماتت التي كنّا نكرمك من أجلها .. داعية: خطأ كبير نقع فيه من وراء هذه الجملة
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام بوركينا فاسو بكأس الأمم الإفريقية

عبدالله هشام

استقر المدير الفني لمنتخب الجزائر على ملامح التشكيل الذي يخوض به مواجهة بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المتوقع أن يلعب منتخب الجزائر المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: لوكا زيدان

خط الدفاع: ريان آيت نوري – عيسى ماندي – رامي بن سبعيني – رفيق بلغالي

خط الوسط: هشام بوداوي – إسماعيل بن ناصر – فارس شعيبي

خط الهجوم: رياض محرز – محمد الأمين عمورة – بغداد بونجاح

مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو

يخوض المنتخب الجزائري اختباراً قوياً عندما يواجه نظيره منتخب بوركينا فاسو، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة في ظل تقارب موقف المنتخبين في جدول الترتيب، إذ يتصدر “محاربو الصحراء” المجموعة برصيد ثلاث نقاط عقب فوزهم العريض على السودان بثلاثية نظيفة، متقدمين بفارق الأهداف فقط عن منتخب بوركينا فاسو، الذي استهل مشواره بانتصار مثير بنتيجة 2-1 على غينيا الاستوائية.

وسيمنح الفوز في هذه المباراة أيّاً من الطرفين بطاقة العبور المبكر إلى الدور ثمن النهائي، إلى جانب تعزيز حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة الخامسة.

وتحمل المباراة طابعاً تاريخياً، كونها المواجهة الرابعة بين المنتخبين في نهائيات كأس أمم أفريقيا، بعد لقاءاتهما السابقة في نسخ 1996 و1998 و2023، وجميعها جاءت ضمن دور المجموعات. كما تُعد هذه المواجهة الثانية على التوالي بينهما في نسختين متتاليتين من البطولة، بعد تكرار الأمر في نسختي 1996 و1998.

وتشير الأرقام إلى توازن واضح في المواجهات الثلاث السابقة، حيث حقق كل منتخب فوزاً واحداً، وانتهت مباراة بالتعادل، مع نجاح الطرفين في التسجيل خلال جميع تلك اللقاءات، ما ينذر بصدام مفتوح ومثير جديد بين الجانبين.

الجزئر منتخب الجزائر الجزائر ضد يوركينا فاسو أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

