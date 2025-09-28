ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة مؤثرة من والدة طالبة بالصف الثاني الإعدادي بإحدى المدارس الحكومية بالهرم، ناشدت خلالها وزير الداخلية وكافة الجهات المعنية التدخل العاجل لرد حق ابنتها بعد تعرضها لاعتداء من أسرة إحدى زميلاتها في المدرسة.



وكتبت الأم، سما أحمد، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي:

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا بطلب استغاثة من وزارة الداخلية علشان حق بنتي يرجع. بنتي طالبة في الصف الثاني الإعدادي بمدرسة عثمان أحمد عثمان بشارع الهرم الرئيسي. حصلت بينها وبين زميلتها مشكلة بسيطة جدًا في المدرسة مفيهاش أي إصابات. تاني يوم جابت زميلتها والدتها واتنين من أخواتها البنات (حوالي 18-20 سنة) وأخوها (حوالي 12 سنة)، واستنوا بنتي وهي خارجة من المدرسة. الأم كان معاها في كيس عصيان، وهاجموا بنتي غدر وضربوها بالعصيان وعوروها في وشها وقطعوا شعرها وعضوها في إيديها. حاول بعض الأهالي التدخل لكن مقدروش عليهم، لحد ما بنتي أغمي عليها. أحد الأهالي طلب الإسعاف ونقل بنتي إلى مستشفى الهرم".

وأضافت الأم: "أنا بناشد كل المسؤولين إن حق بنتي يرجع، وأنا واثقة إن القضاء عادل وهيجيبلي حق بنتي، لأن بنتي اتبهدلت واتهانت في الشارع. عملت محضر في قسم الطالبية، لكن بنتي تعبانة جدًا جسديًا من الضرب ونفسيًا من الإهانة اللي شافتها. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وجعوا قلبي على بنتي".