تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين

استجاب اللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لشكاوى المواطنين بشأن العمارتين رقمي (٨ و٩) بمساكن الإسكان الاقتصادي(الإحلال) بحي ثانٍ الإسماعيلية، والمقامة منذ أكثر من ثلاثين عامًا ويقطنها أكثر من (٦٤ أسرة و١٧ محلًا تجاريًا).

ووجّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، بسرعة تشكيل لجنة هندسية استشارية عليا من نقابة المهندسين بالمحافظة لمعاينة العمارتين وإعداد تقرير فني متكامل عن حالتهما الإنشائية.

وعقدت اللجنة اجتماعًا برئاسة المهندس أحمد المصري، نقيب المهندسين بالإسماعيلية، وبحضور المهندسة سماح المحمدي مدير عام الإسكان بالإسماعيلية، وقيادات الإسكان واللجنة الفنية المتخصصة من النقابة، تم خلاله استعراض الخطوات الفنية اللازمة قبل بدء المعاينة الميدانية، وقامت اللجنة اول أمس الإثنين بالمعاينة على الطبيعة لكل الوحدات بالعمارتين، وأفادت مبدئيًّا بجواز ترميم العمارات، على أن يتم رفع تقرير فني مُفصل إلى محافظ الإسماعيلية ومديرية الإسكان يتضمن الرأي وخطة الترميم ورفع الكفاءة تحت إشراف استشاري متخصص وبمشاركة سكان العماراتين أنفسهم.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي أهمية قصوى لسلامة المواطنين وتعمل بشكل عاجل على تلبية مطالبهم، مشددًا على أن التعاون مع نقابة المهندسين باعتبارها الاستشاري الهندسي للدولة يُعد ضمانة أساسية لتطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في أعمال الترميم والصيانة.

مشيدا بجهود مديرية الاسكان تحت اشراف م.سماح المحمدي في عدد من الملفات و منها هذا الملف.

ويأتي هذا التحرك السريع في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على تحقيق الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وصون أرواحهم وممتلكاتهم، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.