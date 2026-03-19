النائب هشام الحسيني: مصر والدول العربية أخوة ومصيرنا واحد أمام محاولات الفرقة

أكد النائب هشام الحسيني، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان الصادر عن وزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، يعكس حرص الدولة المصرية على حماية وحدة الصف العربي والحفاظ على قوة الروابط التاريخية مع الأشقاء العرب.

وقال الحسيني، إن العلاقات بين مصر والدول العربية ليست مجرد تنسيق رسمي، بل هي شبكة متكاملة من المصالح والمواقف التاريخية وروابط الأخوة والمصاهرة والمصير المشترك، وهو ما يجعل أي محاولة لزرع الفتنة أو بث الفرقة بين هذه الدول أمرًا مرفوضًا جملة وتفصيلًا.

وشدد النائب هشام الحسيني، عضو مجلس الشيوخ، على أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات وأخبار مغلوطة يمثل خطرًا حقيقيًا على العلاقات العربية، مؤكدًا أن هذه الحملات تستهدف زعزعة الثقة بين الشعوب وإشعال الانقسامات، وهي أدوات يستغلها بعض الأعداء والجماعات الإرهابية لتحقيق أجندتهم.

وأوضح الحسيني أن التحرك الرسمي لضبط الأداء الإعلامي وفق القوانين واللوائح يمثل خطوة مهمة لحماية مصالح مصر وشقيقاتها العربيات، وضمان التزام الإعلاميين بالمعايير المهنية والأخلاقية في تغطية الأحداث الإقليمية، لافتًا إلى أن الوعي المجتمعي والمسؤولية الإعلامية هما خط الدفاع الأول أمام محاولات التفتيت.

ودعا النائب هشام الحسيني المواطنين والإعلاميين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المزيفة، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمًا صادقًا للأشقاء العرب، وأن وحدة الصف العربي ومصير الشعوب مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتضامن والمصداقية والوعي المشترك.