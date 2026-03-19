وكيل صناعة الشيوخ: القيادة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التضامن العربي

أكد النائب السعيد غنيم وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل لعب دور محوري في تعزيز التضامن العربي، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة تتطلب تكاتفًا وتنسيقًا مشتركًا بين الدول العربية.

وأضاف غنيم في بيان له أن تحركات القيادة السياسية المصرية خلال الفترة الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على وحدة الصف العربي، والعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف بما يخدم مصالح الشعوب العربية.

وأشار وكيل لجنة الصناعة والتجارة إلى أهمية تماسك الموقف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب لغة الحوار والحكمة، والابتعاد عن أي خلافات قد تؤثر على الأمن القومي العربي.

وأكد النائب السعيد غنيم ، أن مصر ستظل دائمًا داعمة لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، انطلاقًا من دورها التاريخي والمحوري في محيطها العربي.