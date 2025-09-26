قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة
بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.. الجيزة تطلق شعار الهوية البصرية الجديد
وظائف خالية في بنكي مصر والقاهرة بتلك التخصصات.. قدم الآن
مأساة كل عام .. أهالي جزيرة داود يستغيثون بعد فيضان النيل في المنوفية
الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 129 مليون جنيه
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث مصنع المحلة وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا
الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7
جيش الاحتلال يدعو لإخلاء مناطق في محيط ميناء غزة وحي الرمال
10 شهداء فلسطينيين من منتظري المساعدات برصاص جيش الاحتلال
المركزي لمتبقيات المبيدات وهيا ينظمان ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة
الصحة: التطعيمات الروتينية أنقذت أرواح أكثر من 154مليون شخص خلال 50 عاما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مأساة كل عام .. أهالي جزيرة داود يستغيثون بعد فيضان النيل في المنوفية

ماساة أهالي قرية جزيرة داود
ماساة أهالي قرية جزيرة داود
مروة فاضل

يعيش عدد من أهالي محافظة المنوفية سواء في مدينة السادات و أشمون مأساة كل عام مع فيضان النيل وغرق أراضيهم والطرق حيث أنهم يعيشون علي طرح النهر وسط محاولات من الدولة بالتنبيه المستمر باتخاذ الإجراءات والحذر مع بداية موسم الفيضان.

ومن هذه القرية قرية جزيرة ابو داود التابعة لمركز ومدينة السادات حيث اشتكي الأهالي من غرق الطرق بعد تعرضهم للفيضان في فرع رشيد حيث أن الطريق هو الوحيد الذي يربطهم بالحياة ومركز المدينة .

واكد أحد الأهالي، أن الطريق الوحيد للقرية اغرقه الفيضان وهو مأساة مستمرة سنويا في نفس التوقيت حيث أن الطريق يربطهم بقرية صنصفط بمركز منوف حيث توجد المدارس والمستشفيات وجميع الخدمات.

واضاف أن عدد تعداد سكان الجزيرة وصل إلي 4 آلاف مواطن بينهم اطفال وكبار السن وفي ذلك التوقيت تنعزل الجزيرة عن كافة مناحي الحياة.

وتابع أن معظم العمال بالقرية لا يستطيعون الخروج أعمالهم والسبيل الوحيد هو استقلال مركب صغير وكذ طلاب المدارس مما يعرض حياتهم للخطر.

وتابع اخر، أن الفيضان غطى كل الطرق واصبح التنقل من بيت الى اخر بقوارب الصيد الخطيرة جدا، مناشدين المسئولين بضرورة التحرك وعمل طرق مرتفعة ووانقاذهم من المشاكل المستمرة كل عام دون تدخل واضح.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جزيرة الفيضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الخطيب

جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا

الإعلامية نهاد سمير

وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة

أصحاب المعاشات

لموظفي الحكومة..الضوابط القانونية للخروج على المعاش المبكر

إيران و إسرائيل

القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل

جيش الاحتلال

مليون مكالمة في الساعة.. فضيحة تجسس تدفع مايكروسوفت لقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي

ترشيحاتنا

حملات تموينية

المنوفية: ضبط 34 طن زيت وأرز مجهول المصدر وتحرير 230 محضر تمويني

نقل المصابين للمستشفى

بسبب وجبة فاسدة.. إصابة 4 أشخاص بالتسمم في أبو قرقاص بالمنيا

أعمال تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية

محافظ أسيوط: استمرار حملات تطهير الترع والمصارف لضمان وصول المياه للمزارعين

بالصور

شاحنات ريفيان تخضع للتحقيق الفيدرالي بعد شكوى السائقين من وجود عيوب

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

اوبل موكا
اوبل موكا
اوبل موكا

بطارية أسرع وعمرها أطول.. ستيلانتس تبتكر طريقة ذكية للسيارات الكهربائية

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

دراسة: معظم سائقي السيارات الهجينة ينسون استخدام الشاحن

السيارات الهجينة
السيارات الهجينة
السيارات الهجينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد