مأساة كل عام .. أهالي جزيرة داود يستغيثون بعد فيضان النيل في المنوفية

يعيش عدد من أهالي محافظة المنوفية سواء في مدينة السادات و أشمون مأساة كل عام مع فيضان النيل وغرق أراضيهم والطرق حيث أنهم يعيشون علي طرح النهر وسط محاولات من الدولة بالتنبيه المستمر باتخاذ الإجراءات والحذر مع بداية موسم الفيضان.

ومن هذه القرية قرية جزيرة ابو داود التابعة لمركز ومدينة السادات حيث اشتكي الأهالي من غرق الطرق بعد تعرضهم للفيضان في فرع رشيد حيث أن الطريق هو الوحيد الذي يربطهم بالحياة ومركز المدينة .

واكد أحد الأهالي، أن الطريق الوحيد للقرية اغرقه الفيضان وهو مأساة مستمرة سنويا في نفس التوقيت حيث أن الطريق يربطهم بقرية صنصفط بمركز منوف حيث توجد المدارس والمستشفيات وجميع الخدمات.

واضاف أن عدد تعداد سكان الجزيرة وصل إلي 4 آلاف مواطن بينهم اطفال وكبار السن وفي ذلك التوقيت تنعزل الجزيرة عن كافة مناحي الحياة.

وتابع أن معظم العمال بالقرية لا يستطيعون الخروج أعمالهم والسبيل الوحيد هو استقلال مركب صغير وكذ طلاب المدارس مما يعرض حياتهم للخطر.

وتابع اخر، أن الفيضان غطى كل الطرق واصبح التنقل من بيت الى اخر بقوارب الصيد الخطيرة جدا، مناشدين المسئولين بضرورة التحرك وعمل طرق مرتفعة ووانقاذهم من المشاكل المستمرة كل عام دون تدخل واضح.