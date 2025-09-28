طارق يحيى: دونجا جاهز لموقعة الأهلي ومعسكر الزمالك ليوم واحد

أكد طارق يحيى، نجم الكرة المصرية السابق ومقدّم برنامج "بلس 90" على قناة النهار الفضائية، أن نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الزمالك، شارك في التدريبات الجماعية وأصبح جاهزًا لخوض مواجهة الأهلي.

وقال يحيى: إن قرار يانيك فيريرا، المدير الفني للزمالك، بإقامة معسكر لمدة يوم واحد فقط وليس يومين، لا علاقة له بالأزمة المالية.

وأضاف: أن الزمالك سيخوض مواجهتي ديكيداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية بالقاهرة، مذكّرًا بأنه سبق له تدريب الفريق الأبيض عندما لعب أمام نفس الفريق.

وأشار يحيى إلى أن مدة إيقاف أحمد شعلان، إداري فريق الكرة الطائرة، لمدة 3 سنوات طويلة جدًا، مؤكدًا أن هناك خطأ قد حدث بسفر اللاعبين دون إدراج أسمائهم في القرار الوزاري، كما هو متّبع في جميع البعثات الرياضية.