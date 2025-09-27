رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

توجد أشكال عديدة من الصرع تتضمن زيادة كهرباء المخ بأشكال مختلفة من بينها تلك المنتشرة بين مرضى التوحد أو من يعانون من نوبات بؤرية أو فرط النشاط والحركة أو السرحان الشديد ومن ثم من المهم معرفة الأطعمة التى تساعد فى علاجه.

ووفقا لما جاء فى موقع “ draxe” نكشف لكم علاقة الشبت بعلاج الصرع وزيادة كهرباء المخ.

يُثير الصرع مخاوفَ المصابين به وعائلاتهم وهو اضطرابٌ عصبيٌّ شائعٌ يتسم بنوباتٍ غير متوقعةٍ ومتقطعة ورغم وجود العديد من الأدوية الموصوفة لتخفيف الأعراض، مثل النوبات، إلا أن معظمها يُسبب آثارًا جانبيةً غير مرغوبة.

استخدمت العديد من الدول النباتات لعلاج الصرع لقرون وقد درس باحثون من جميع أنحاء العالم جوانب عديدة من هذا الاضطراب، وفي بحث نُشر في المجلة الماليزية للعلوم الطبية ، خضع المستخلص المائي لأوراق الشبت لمراجعة آثاره في علاج التشنجات والصرع.

وقد عرّف التقييم هذا النبات بأنه يتمتع بسمعة طبية تقليدية فيما يتعلق بالأنشطة المضادة للتشنجات العميقة، مما قد يعمل كعلاج بديل طبيعي للصرع.