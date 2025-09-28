خالد الغندور يوجّه رسالة مؤثرة لأحمد السقا بعد تعرّضه لحادث أليم

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة مؤثرة للفنان أحمد السقا بعد تعرضه لحادث سير خطير أثناء توجهه إلى الإسكندرية، أسفر عن إصابته ببعض الكدمات .

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ألف مليون سلامة لأخويا وحبيبي وعشرة العمر النجم الكبير أحمد السقا ربنا يحفظه ويشفيه من أي إصابة ويخليه لأولاده وجمهوره".



وقد نجا النجم أحمد السقا من حادث سير خطير أثناء توجهه إلى الإسكندرية، وأسفر الحادث عن إصابته ببعض الكدمات الطفيفة، قبل أن يعود إلى منزله سالمًا بعد الاطمئنان على حالته الصحية في المستشفى. وكان السقا برفقة سائقه الذي لم يتعرض لأي إصابات.

وكشف مدير أعمال أحمد السقا، في تصريحات صحفية، أن السيارة اصطدمت بحجر ضخم أو صبّة خرسانية على الطريق، مشيرًا إلى أن الفنان أجرى فحوصات طبية شاملة للاطمئنان على سلامته، وسيقضي فترة راحة قصيرة قبل استئناف بروفات مسرحيته الجديدة.

