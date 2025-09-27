إيقاف مسئول بالزمالك ثلاث سنوات و3 لاعبين كرة طائرة سنة واحدة

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، قرارات انضباطية صارمة للحفاظ على هيبة اللعبة وضمان الالتزام باللوائح.

وقرر الاتحاد إيقاف أحمد شعلان، إداري فريق الزمالك، لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، مع منعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بالكرة الطائرة طوال فترة العقوبة.

كما تقرر إيقاف ثلاثي لاعبي الزمالك: أحمد فتحي، وأحمد أيمن عبدالعظيم، وإيهاب خالد ثابت، موسمًا رياضيًا كاملًا يبدأ من الأول من أكتوبر، مع تغريم كل لاعب 200 ألف جنيه.

تأتي هذه القرارات على خلفية سفر اللاعبين والإداري إلى الإمارات دون إذن من نادي الزمالك أو اتحاد اللعبة أو وزارة الشباب والرياضة، ودون إدراج أسمائهم ضمن القرار الوزاري الخاص ببعثة بطولة بني ياس الودية الدولية.

وفي سياق آخر، وافق الاتحاد على قيد لاعبة الأهلي السابقة نور ياسين لنادي سبورتنج، واللاعبة ملك بحيري لنادي وادي دجلة، كما أقر الاتحاد أحقية نادي طلائع الجيش في قيد اللاعب أحمد أيمن عبدالعظيم هذا الموسم.