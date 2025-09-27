قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قُضي عليه بـ83 قنبلة.. مديرية المخابرات الإسرائيلية تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة لـ نصر الله
«المصري» يهدّد بالانسحاب من الدوري بسبب «الاستهداف التحكيمي» | تفاصيل
السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»
محسن صالح: التدريب ليس بـ «الفهلوة» .. وأغلب مُدربي الدوري لا يصلحون للمنتخب
الشوط الأول .. منتخب مصر للشباب يتأخر بهدف أمام اليابان بكأس العالم
تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة
9 طرق مذهلة لإيقاف نزلات البرد في بدايتها
ناجي الشهابي: الانتخابات المقبلة ستكون عرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا
حظر الأسلحة وتخصيب اليورانيوم.. العقوبات الدولية على إيران تعود الليلة
مصرع شقيقين غرقًا في انقلاب سيارة بمصرف كتشنر بكفر الشيخ
جمهورية سان مارينو تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إيقاف مسئول بالزمالك ثلاث سنوات و3 لاعبين كرة طائرة سنة واحدة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
إسلام مقلد

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، قرارات انضباطية صارمة للحفاظ على هيبة اللعبة وضمان الالتزام باللوائح.

وقرر الاتحاد إيقاف أحمد شعلان، إداري فريق الزمالك، لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، مع منعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بالكرة الطائرة طوال فترة العقوبة.

كما تقرر إيقاف ثلاثي لاعبي الزمالك: أحمد فتحي، وأحمد أيمن عبدالعظيم، وإيهاب خالد ثابت، موسمًا رياضيًا كاملًا يبدأ من الأول من أكتوبر، مع تغريم كل لاعب 200 ألف جنيه.

تأتي هذه القرارات على خلفية سفر اللاعبين والإداري إلى الإمارات دون إذن من نادي الزمالك أو اتحاد اللعبة أو وزارة الشباب والرياضة، ودون إدراج أسمائهم ضمن القرار الوزاري الخاص ببعثة بطولة بني ياس الودية الدولية.

وفي سياق آخر، وافق الاتحاد على قيد لاعبة الأهلي السابقة نور ياسين لنادي سبورتنج، واللاعبة ملك بحيري لنادي وادي دجلة، كما أقر  الاتحاد أحقية نادي طلائع الجيش في قيد اللاعب أحمد أيمن عبدالعظيم هذا الموسم.

الاتحاد المصري للكرة الطائرة الزمالك لاعبي الزمالك كرة الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

ترشيحاتنا

أرشيفية

زعيم المعارضة الإسرائيلية: أبلغت واشنطن بتمتع نتنياهو بدعم لإتمام صفقة الأسرى وإنهاء الحرب

"بولتيكو": روسيا تفشل في استعادة مقعدها في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وسط معارضة أوروبية حادة

"بولتيكو": روسيا تفشل في استعادة مقعدها في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي وسط معارضة أوروبية حادة

المغرب والنيجر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما في مجال الطيران المدني

المغرب والنيجر يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما في مجال الطيران المدني

بالصور

تمنع السرطان وتنسف الوزن والسكر .. اكتشف العشبة المذهلة

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

للمرة الأولى.. مكلارين تستعد لإطلاق سيارة تضم أكثر من مقعدين

مكلارين
مكلارين
مكلارين

اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة .. اكتشف فوائد الكينوا

الكينوا
الكينوا
الكينوا

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏
زيكر 7X لونج رينج ‏موديل 2025‏

فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

عشبه الشبت

رخيصة وفي مطبخك.. عشبة بتوقف كهرباء المخ

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد