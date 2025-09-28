بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن إسرائيل قرر إجراء تحقيقا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتلك التي ظلت طاولاتها فارغة.

ووفقًا للتحقيق، ينطبق الأمر نفسه على الأردن ومصر، أما ممثلي البحرين والإمارات العربية المتحدة، اللتين وقّعتا مع إسرائيل اتفاقيات إبراهيم، بقوا للاستماع إلى خطاب نتنياهو، رغم التوترات بين الطرفين على خلفية الحرب الدائرة في غزة وتطلع بعض أطراف ائتلاف نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية.



على الرغم من مشاركة ممثلي باكستان في الاحتجاج نفسه الذي تصدّر عناوين الصحف، إلا أنهم وقفوا على الهامش واستمعوا إلى الخطاب، وهذه هي الدول والوفود الـ 77 التي لم تحضر الخطاب أو غادرت مبكرًا:

1. سورينام

2. توفالو

3. تركمانستان

4. اليمن

5. مصر

6. بنما

7. السنغال

8. الوفد الفلسطيني

9. السودان

10. تونس

11. تركيا

12. فنزويلا

13. أنتيغوا وباربودا

14. بليز

15. الكونغو

16. عُمان

17. قاطرة

18. المملكة العربية السعودية

19. تونغا

20. أوزبكستان

21. أنغولا

22. بربادوس

23. كولومبيا

24. جزر القمر

25. دومينيكا

26. جيبوتي

27. مقدونيا الشمالية

28. سان مارينو

29. جنوب أفريقيا

30. الصومال

31. الجزائر

32. بنغلاديش

33. بروناي دار السلام

34. البرازيل

35. تشيلي

36. جمهورية كوندو (RDC)

37. لبنان

38. ليبيريا

39. إريتريا

40. تشاد

41. جمهورية أفريقيا الوسطى

42. ليبيا

43. موريتانيا

44. الأردن

45. نيكاراغوا

46. ​​مدغشقر

47. النيجر

48. بيرو

49. سانت لوسيا

50. سلوفينيا

51. أفغانستان

52. جزر البهاما

53. البوسنة والهرسك

54. بوتسوانا

55. كوريا الشمالية

56. إيسواتيني

57. سوريا

58. أوغندا

59. باكستان

60. ليسوتو

61. بوليفيا

62. إسبانيا

63. كوبا

64. غينيا الاستوائية

65. إيران

66. قيرغيزستان

67. العراق

68. موزمبيق

69. ميانمار

70. أيرلندا

71. جزر المالديف

72. إندونيسيا

73. الكويت

74. ناميبيا

75. ماليزيا

76. غيانا

77. كينيا