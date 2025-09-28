قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو دياب يشارك صورًا جديدة من حفله الخاص في الأهرامات .. شاهد
بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن
«الصحة» تكشف تفاصيل تأجير العيادات الخارجية لشباب الأطباء .. والنقابة تعترض|فيديو
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأحد 28-9-2025
محسن صالح: تجربة جون إدوارد مع الزمالك تسير على الخطى الأوروبية وهذا ما ينقصها
طارق يحيى: دونجا جاهز لموقعة الأهلي ومعسكر الزمالك ليوم واحد
الحل الدبلوماسي مازال ممكنًا.. واشنطن تدعو طهران لمحادثات مباشرة بعد إعادة العقوبات الأممية
خالد الغندور يوجّه رسالة مؤثرة لأحمد السقا بعد تعرّضه لحادث أليم
الأوراق المطلوبة لحصول أبناء الأم المصرية على الجنسية
مواقيت الصلاة بالقاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأحد 28-9-2025
سعد شلبي يكشف آخر مستجدات مدرب الأهلي الجديد وموعد الإعلان الرسمي | فيديو
وسط حديث عن خطة أمريكية لوقف النار.. مصادر طبية: 105 شهداء في غزة خلال ساعات
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة المصرية مسؤولة عن توفير الخدمة الصحية للمواطنين.

وقال عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "هناك قرار من رئيس الجمهورية صدر في عام 1964 لإنشاء مؤسسات علاجية".

وتابع: "القرار يوضح أن مستشفيات المؤسسة العلاجية تعتبر جهة تعمل بأجر لتقديم خدمات بمقابل للراغبين من المواطنين".

وأضاف: "في الطبيعي، العيادات الخارجية في مستشفيات المؤسسة العلاجية لا تعمل في الفترة المسائية، وبناءً على هذا القرار سوف تعمل فترة مسائية وسيتم تأجيرها لشباب الأطباء".

من جانبه، أبدى الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، اعتراضه على هذا القرار، قائلاً: "نحن متحفظون على هذا القرار، ولابد من دعم القطاع الخاص بالاستثمار في الطب وإنشاء مستشفيات".

وتابع عبد الحي في المداخلة: "معظم المستشفيات بها جزء اقتصادي، والمستشفيات الحكومية يجب أن تُدار بمنطق القطاع الحكومي الذي يقدم خدماته للمواطنين".

