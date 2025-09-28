«الصحة» تكشف تفاصيل تأجير العيادات الخارجية لشباب الأطباء .. والنقابة تعترض|فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة المصرية مسؤولة عن توفير الخدمة الصحية للمواطنين.

وقال عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "هناك قرار من رئيس الجمهورية صدر في عام 1964 لإنشاء مؤسسات علاجية".

وتابع: "القرار يوضح أن مستشفيات المؤسسة العلاجية تعتبر جهة تعمل بأجر لتقديم خدمات بمقابل للراغبين من المواطنين".

وأضاف: "في الطبيعي، العيادات الخارجية في مستشفيات المؤسسة العلاجية لا تعمل في الفترة المسائية، وبناءً على هذا القرار سوف تعمل فترة مسائية وسيتم تأجيرها لشباب الأطباء".

من جانبه، أبدى الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، اعتراضه على هذا القرار، قائلاً: "نحن متحفظون على هذا القرار، ولابد من دعم القطاع الخاص بالاستثمار في الطب وإنشاء مستشفيات".

وتابع عبد الحي في المداخلة: "معظم المستشفيات بها جزء اقتصادي، والمستشفيات الحكومية يجب أن تُدار بمنطق القطاع الحكومي الذي يقدم خدماته للمواطنين".