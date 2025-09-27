قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

تناول الشاي مفيد للصحة.. يعزز المناعة ويكافح السمنة

الشاي
الشاي
هاجر هانئ

الشاي هو مشروب منعش ويمكن تقديمه ساخنا أو مثلجا. على أقل تقدير، إنها طريقة لذيذة للحصول على ما يكفي من السوائل في جسمك كل يوم وقد أظهرت الدراسات أن الشاي يمكن أن يساعد في حماية الأسنان والقلب، وكذلك ربما يساعد في درء السرطان.


فوائد تناول الشاي

هناك الكثير من الأبحاث التي تظهر أن شرب الشاي يمكن أن يحسن صحتك. فيما يلي عشر فوائد صحية للشاي:

1 - يحتوي الشاي على مضادات الأكسدة

تعمل مضادات الأكسدة على منع نسخة الجسم من الصدأ وبالتالي تساعد على إبقائنا شبابا وحمايتنا من الأضرار الناجمة عن التلوث.

2 - يحتوي الشاي على الكافيين أقل من القهوة

لا تحتوي خلطات الشاي العشبي على الكافيين والشاي التقليدي يحتوي على أقل من 50 في المائة مما يوجد عادة في القهوة، هذا يعني أنه يمكنك شربه دون العديد من التأثيرات على جهازك العصبي وفقا لأخصائيي التغذية.

3 - قد يقلل الشاي من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية

وجدت دراسة حديثة انخفاضا بنسبة 20 في المائة تقريبا في خطر الإصابة بالنوبات القلبية وانخفاضا بنسبة 35 في المائة في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بين أولئك الذين شربوا من كوب إلى ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر يوميا. أولئك الذين شربوا أربعة أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميا كان لديهم انخفاض بنسبة 32 في المائة في خطر الإصابة بنوبة قلبية وانخفاض مستويات الكوليسترول السيئ، LDL.

4 - قد يساعد الشاي في إنقاص الوزن

على الرغم من أن الأبحاث حول هذا الأمر ليست قوية، إلا أن الدراسات أظهرت أن التأثير يعتمد على استهلاك كميات كبيرة من الشاي.

5 - قد يساعد الشاي في حماية عظامك

أظهرت البيانات من الدراسات الحيوانية الحديثة أن الشاي الأخضر قد يمنع فقدان العظام.

أخطاء ند عمل الشاي تجعله ضار بالصحة

6 - قد يحافظ الشاي على ابتسامتك مشرقة

وجد باحثون يابانيون أن الشاي يمكن أن يقلل من فقدان الأسنان لأنه يغير الرقم الهيدروجيني في فمك عند شربه وقد يكون هذا ما يمنع التسوس، لا يبدو أن الشاي يتآكل مينا الأسنان.

7 - قد يعزز الشاي جهاز المناعة

أظهرت الدراسات أن الشاي يمكنه ضبط الخلايا المناعية حتى تصل إلى أهدافها بشكل أسرع.

8 - قد يساعد الشاي في مكافحة السرطان

الدراسات حول هذا الأمر مختلطة حاليا والأبحاث مستمرة. ومع ذلك، إذا كان لديك تاريخ عائلي قوي من السرطان وتريد أن تفعل أي شيء يمكنك القيام به، فقد تساعد زيادة استهلاكك للشاي.

9 - قد يهدئ الشاي العشبي الجهاز الهضمي

يمكن أن يكون الشاي العشبي مثل البابونج جيدا للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي لأنه مضاد للتشنج، يمكن أن يساعد شاي الأعشاب الأخرى مثل الزنجبيل في تهدئة الغثيان.

10 - الشاي النقي خال من السعرات الحرارية

الشاي هو بديل رائع بدون سعرات حرارية للمياه، يوفر العديد من الخيارات للنكهة والذوق، ويمكن أن يكون في حالة سكر ساخنة أو باردة وليس عليك وضع أي شيء فيه.

لذا، استمتع بكوب الشاي هذا بعد ظهر اليوم ويوصى بشرب أربعة أكواب من الشاي يوميا لتكون ذات فائدة مثالية لصحتك.


 

المصدر: ramsayhealth

