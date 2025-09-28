فستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته وجذابة.

وأطلت ريهام حجاج، مرتديه فستان طويل ذا تصميم لافت باللون الأسود، وجاء الفستان بتفصيله الوان شولدر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ريهام حجاج، تسريحة أنيقة ومميزة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع إطلالتها الجذابة .

أما من الناحية الجمالية تعتمد ريهام حجاج، في المكياج على اللون الأسود ليبرز جمال عيونها ، كما اختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ريهام حجاج