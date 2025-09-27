أيتن عامر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة أيتن عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة أيتن عامر في أحدث ظهور

تألقت أيتن عامر بإطلالة عصرية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون البيج البسيط.

تزينت أيتن عامر بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أيتن عامر على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الميكاج الغير مبالغ فيها.