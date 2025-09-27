بدون أدوية .. بروتينات بسيطة تساعد في نمو الشعر بشكل أسرع

عندما يتعلق الأمر بتغذية الشعر من الداخل والخارج، تلعب الأطعمة التي تختارينها دورًا محوريًا، وبينما تُعدّ العلاجات الموضعية ومنتجات العناية بالشعر غالبًا محور الاهتمام، فإن أساس الشعر الصحي يبدأ باتباع نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية الأساسية.

من بين هذه العناصر، تُعدّ البروتينات أساسية، يتكون الشعر بشكل أساسي من الكيراتين، وهو نوع من البروتين، مما يجعل تناول البروتين الغذائي ضروريًا لنمو الشعر وقوته.

بروتينات تساعد في نمو الشعر

الأطعمة اليومية الغنية بالبروتين التي تُساهم في الحصول على شعر أكثر صحة وحيوية.

بيض

يُعتبر البيض غذاءً فائقًا لصحة الشعر، ولسبب وجيه فهو غني بالبروتين عالي الجودة، وهو ضروري لإنتاج الكيراتين، وهو البروتين الذي يُكوّن خصل الشعر، كما يحتوي البيض على البيوتين، وهو أحد فيتامينات ب المعروفة بدعم نمو الشعر ومنع تساقطه، يوفر صفار البيض دهونًا صحية وفيتاميني أ و د، اللذين يُغذيان فروة الرأس وبصيلات الشعر، مما يُعزز بيئة صحية لنمو الشعر.

الدجاج

يُعد الدجاج، وخاصةً قطعه قليلة الدهون مثل صدور الدجاج، مصدرًا ممتازًا للبروتين، حيث يحتوي كل 100 جرام منه على حوالي 31 جرامًا، هذا البروتين ضروري لإصلاح وبناء الأنسجة، بما في ذلك بصيلات الشعر، كما يوفر الدجاج حمض الليسين، وهو حمض أميني يساعد على امتصاص الحديد والزنك، وهما معدنان أساسيان لصحة الشعر.

المكسرات واللوز

اللوز والجوز وبذور الشيا غنية بالبروتينات، بالإضافة إلى الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة الشعر. على سبيل المثال، يوفر اللوز فيتامين هـ، الذي يتميز بخصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية بصيلات الشعر من الإجهاد التأكسدي، أما بذور الشيا، فهي غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تغذي فروة الرأس وتعزز نمو الشعر.

العدس

العدس مصدر نباتي رائع للبروتين، إذ يحتوي نصف كوب منه على حوالي 9 غرامات، كما أنه غني بالحديد، الضروري لنقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر، مما يعزز نموه الصحي. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي العدس على حمض الفوليك، وهو أحد فيتامينات ب التي تدعم نمو الخلايا وإصلاحها.

منتجات الألبان

منتجات الألبان، مثل الحليب والزبادي والجبن، غنية بالبروتين والكالسيوم، وكلاهما مهم لصحة الشعر، يدعم البروتين بنية الشعر، بينما يلعب الكالسيوم دورًا في نموه وتقويته.

المصدر: timesofindia.