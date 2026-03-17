جيش الاحتلال يزعم مقتل قائد الباسيج الإيرانية غلام رضا سليماني

كشف القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي من بين الأهداف التي تم مهاجمتها في إيران الليلة الماضية هو قائد الباسيج غلام رضا سليماني وكذلك علي لاريجاني.

ومن جانبه ؛ذكر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير: استهدفنا في إيران عناصر خارجية مرتبطة بالساحة الفلسطينية.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي أيضا : استهدفنا مسؤولين كبارا في طهران على صلة بأنشطة مسلحة انطلاقا من غزة والضفة.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي: هناك تنسيق متزايد بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية خلال العمليات في إيران.

وختم رئيس الأركان الإسرائيلي تصريحاته قائلا : سيتم توسيع العمليات البرية ضد حزب الله وتعزيز القوات على الجبهة الشمالية