حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

قدّمت مذيعة موقع "صدى البلد" الإخباري إيمان عبد اللطيف تفاصيل جديدة عن قضية نجوى الزيادي، زوجة الدقهلية الناجية من محاولة قتل على يد زوجها عصام العزباوي، الذي أنهى حياة أطفاله الثلاثة. وتمكن الأطباء في مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة بمحافظة الدقهلية من إنقاذ حياتها بعد إجراء عدة عمليات جراحية، حيث خضعت للعناية المركزة حتى استعادت وعيها وتمكنت من التحدث والإدلاء بأقوالها بحضور ممثلي النيابة العامة.

وكشفت الزوجة الناجية أمام المستشار أحمد النجدي، رئيس نيابة طلخا الجزئية، أن هناك خلافات مستمرة بينها وبين زوجها عصام العزباوي، 45 عامًا، وأنها كانت قد عقدت العزم على الانفصال عنه رغم تعلقها الشديد بأبنائه الثلاثة الذين تولت تربيتهم بعد وفاة زوجته الأولى أثناء وضعها طفلها الأخير.