في اليوم العالمي للسياحة.. حجوزات جديدة من دول أوربا للموسم الشتوي بشرم الشيخ
خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة
الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
عبد العزيز جمال

تتيح النيابة العامة خدمة خصم مخالفات المرور 50% وذلك بشرط التصالح الفوري خلال أول 72 ساعة فقط من تاريخ تسجيل المخالفة، في خطوة تستهدف تحسين المنظومة المرورية وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب السيارات والدراجات النارية.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الدولة المستمرة لتطوير خدمات المرور وتيسير الإجراءات للمواطنين بما يعزز الانضباط المروري على الطرق.

كيفية الاستفادة من خصم المخالفات المرورية

يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة مباشرة عبر موقع النيابة العامة بمجرد تسجيل المخالفة. 

حيث يتيح الموقع خيار التصالح الفوري الذي يضمن خصم قيمة الغرامة إلى النصف بشكل تلقائي، وهو ما يحفز أصحاب السيارات والدرجات النارية على سرعة سداد المخالفات دون تأجيل، مما يساهم في تقليل تراكم الغرامات ويجعل الإجراءات أكثر سهولة ومرونة.

خطوات التصالح الفوري في المخالفات المرورية عبر الإنترنت

للاستفادة من الخدمة، حددت النيابة العامة خطوات بسيطة يمكن إنجازها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب المرور، وهي كالتالي:

  • الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور. https://www.ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home 
  • اختيار خدمة التصالح الفوري.
  • تحديد نوع المخالفة سواء كانت مسجلة على رخصة المركبة أو رخصة القيادة.
  • إدخال البيانات المطلوبة لعرض إجمالي المخالفات.
  • الضغط على تفاصيل المخالفات، ثم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف.
  • اختيار خدمة التصالح واستكمال عملية الدفع الإلكتروني.

طرق الدفع الإلكتروني لقيمة المخالفات

  • وفرت الدولة أكثر من وسيلة إلكترونية لتسديد قيمة المخالفات بسهولة تامة، وتشمل:
  • الدفع عبر موقع النيابة العامة باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
  • الدفع من خلال خدمات فوري التي تتيح أيضًا استلام شهادة المخالفات حتى باب المنزل.
  • الدفع عبر بوابة مرور مصر باستخدام بطاقة الفيزا، مع استلام إشعار فوري يؤكد إتمام العملية بنجاح.

شمول الخدمة لجميع أنواع المركبات

أكدت النيابة العامة أن خدمة التصالح الفوري مع خصم 50% تشمل جميع أنواع المركبات دون استثناء، سواء كانت ملاكي أو أجرة أو سيارات نقل أو حتى الدراجات النارية، مما يضمن استفادة شريحة واسعة من المواطنين من هذا التيسير الحكومي الذي يعكس اهتمام الدولة بدعم أصحاب المركبات وتخفيف الأعباء عنهم، كما طالبت بضرورة الالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامة الجميع.

