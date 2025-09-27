خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة

تتيح النيابة العامة خدمة خصم مخالفات المرور 50% وذلك بشرط التصالح الفوري خلال أول 72 ساعة فقط من تاريخ تسجيل المخالفة، في خطوة تستهدف تحسين المنظومة المرورية وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب السيارات والدراجات النارية.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود الدولة المستمرة لتطوير خدمات المرور وتيسير الإجراءات للمواطنين بما يعزز الانضباط المروري على الطرق.

كيفية الاستفادة من خصم المخالفات المرورية

يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة مباشرة عبر موقع النيابة العامة بمجرد تسجيل المخالفة.

حيث يتيح الموقع خيار التصالح الفوري الذي يضمن خصم قيمة الغرامة إلى النصف بشكل تلقائي، وهو ما يحفز أصحاب السيارات والدرجات النارية على سرعة سداد المخالفات دون تأجيل، مما يساهم في تقليل تراكم الغرامات ويجعل الإجراءات أكثر سهولة ومرونة.

خطوات التصالح الفوري في المخالفات المرورية عبر الإنترنت

للاستفادة من الخدمة، حددت النيابة العامة خطوات بسيطة يمكن إنجازها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب لمكاتب المرور، وهي كالتالي:

الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور. https://www.ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home

اختيار خدمة التصالح الفوري.

تحديد نوع المخالفة سواء كانت مسجلة على رخصة المركبة أو رخصة القيادة.

إدخال البيانات المطلوبة لعرض إجمالي المخالفات.

الضغط على تفاصيل المخالفات، ثم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف.

اختيار خدمة التصالح واستكمال عملية الدفع الإلكتروني.

طرق الدفع الإلكتروني لقيمة المخالفات

وفرت الدولة أكثر من وسيلة إلكترونية لتسديد قيمة المخالفات بسهولة تامة، وتشمل:

الدفع عبر موقع النيابة العامة باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.

الدفع من خلال خدمات فوري التي تتيح أيضًا استلام شهادة المخالفات حتى باب المنزل.

الدفع عبر بوابة مرور مصر باستخدام بطاقة الفيزا، مع استلام إشعار فوري يؤكد إتمام العملية بنجاح.

شمول الخدمة لجميع أنواع المركبات

أكدت النيابة العامة أن خدمة التصالح الفوري مع خصم 50% تشمل جميع أنواع المركبات دون استثناء، سواء كانت ملاكي أو أجرة أو سيارات نقل أو حتى الدراجات النارية، مما يضمن استفادة شريحة واسعة من المواطنين من هذا التيسير الحكومي الذي يعكس اهتمام الدولة بدعم أصحاب المركبات وتخفيف الأعباء عنهم، كما طالبت بضرورة الالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامة الجميع.